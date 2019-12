FacultÃ©s de mÃ©decine : GÃ©nÃ©ralisation des centres de simulation dâ€™accouchements

Les centres de simulation d’accouchement seront «bientôt» généralisés à la totalité des facultés de médecine du pays, en vue d’assurer une bonne formation aux spécialistes du domaine, susceptible de les aider à réduire la probabilité d’accidents dus à certaines complications, a dévoilé, samedi, le chef du service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Hassiba-Ben-Bouali de Blida.

Les accouchements enregistrent de nombreuses complications affectant les nouveau- nés, à cause notamment de la «formation insuffisante du médecin diplômé durant son cursus universitaire», a indiqué à l’APS, le Pr Mohamed Said, en marge de la 2e et dernière journée du Congrès de la Fédération maghrébine de gynécologie obstétrique, organisé à l’Institut de transplantation d’organes et de tissus du CHU Frantz-Fanon.

D’où l’idée de «l’ouverture de centres de simulation d’accouchements à travers l’ensemble des facultés de médecine du pays», a-t-il souligné. Il a fait part, à ce titre, de l’engagement de démarches par nombre de facultés de médecine du pays, en vue de l’acquisition de ce type de centres de simulation, dont la «faculté de médecine de Blida, qui verra l’ouverture de son propre centre de simulation d’accouchements, au premier trimestre 2020». L’avis d’appel concernant cette opération a déjà été lancé, a-t-il informé.

Concernant l’intérêt de ces centres de simulation, le Pr Mohamed Said a indiqué qu’ils constitueront un support pour les étudiants en médecine spécialisés en gynécologie obstétrique, pour «reproduire, grâce à un robot simulant une femme en train d’accoucher, différents scénarios susceptibles d’être rencontrés par ces étudiants, lors de leur exercice professionnel, en vue de pouvoir y faire face, comme c’est le cas pour les pilotes d’avion, qui apprennent à piloter sur des simulateurs de vol», a-t-il expliqué.