Accompagnement des cancÃ©reux : 30 mÃ©decins en formation Ã  SÃ©tif

Trente médecins généralistes issus de cinq wilayas de l’Est du pays sont depuis jeudi dernier en formation dans la wilaya de Sétif sur les méthodes de soins et d’accompagnement des malades cancéreux, a-t-on appris samedi auprès du directeur de la santé et de la population (DSP).

Devant se poursuivre jusqu’au 26 décembre prochain, la session de formation vise à assurer une meilleure prise en charge des cancéreux et s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan national de lutte contre le cancer (2015-2019) portant sur l’encadrement et la formation du personnel médical chargé du traitement des cancéreux à travers le pays, a indiqué à l’APS Abdelhakim Dahane.

La session cible la catégorie de médecins exerçant dans les services des urgences médicales et chirurgicales dans les hôpitaux et les établissements de santé, à raison d’un médecin par établissement de santé relevant des wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou-Arreridj et de M’sila, a fait savoir le même responsable. L’initiative vise également à inculquer aux médecins concernés les méthodes de prévention et de dépistage précoce du cancer et d’améliorer l’accompagnement du patient sous traitement au niveau de l’unité de santé la plus proche de son domicile, selon la même source.

Encadrée par des professeurs spécialisés en chimiothérapie, radiothérapie et en santé préventive, la formation de ces médecins généralistes est qualifiée d’ «importante», compte tenu du rôle qu’ils jouent dans le processus de dépistage du cancer et d’accompagnement des patients, a assuré le DSP. Il a ajouté que les 30 médecins bénéficieront d’un stage pratique dans les domaines de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la prévention au centre anticancéreux (CAC), ainsi qu’une formation théorique dans le domaine de l’épidémiologie à l’Institut national d’enseignement supérieur en paramédical.

1.253 nouveaux cas de cancer de différents types ont été recensés par les services du centre régional de lutte contre le cancer de la wilaya de Sétif entre janvier et fin novembre de l’année en cours, ont révélé les responsables de cet établissement hospitalier spécialisé.

Ouvert en 2013, le CAC de la wilaya de Sétif assure le diagnostic précis des patients atteints de cancer et prend en charge, notamment, les cas de tumeurs cancéreuses malignes.