TÃ©bessa : RÃ©alisation dâ€™un hÃ´pital en 2020

Les travaux de réalisation de l’établissement public hospitalier (EPH) dans la commune de Negrine (150 km au sud de Tébessa) seront lancés «au début de l’année 2020», a indiqué hier le directeur local de la santé et de la population, Tarek Belaid.

«L’assiette foncière devant accueillir le projet de cette nouvelle structure sanitaire d’une capacité d’accueil de 60 lits a été désignée et les cahiers des charges du projet sont en cours de parachèvement», a précisé à l’APS M. Belaid. Une enveloppe financière de l’ordre de 1,15 milliard DA a été allouée pour la réalisation de cet hôpital avec l’objectif de rapprocher les services de santé dans diverses spécialités des habitants de cette commune. La même source a relevé, en outre, que les travaux de réalisation des urgences médicales de la commune de Chéréa (45 km à l’ouest de Tébessa) totalisant 25 lits seront lancés «au cours du premier trimestre de l’année 2020». En outre, la wilaya de Tébessa avait bénéficié au cours de l’année 2019 de plusieurs enveloppes financières du Fonds spécial de développement économique des Hauts plateaux pour financer diverses opérations dans le secteur de la santé, dont la réhabilitation des hôpitaux spécialisés mère et enfant au chef-lieu de wilaya et dans les communes de Ouenza, Laâouinet et Bekaria, a-t-on noté, soulignant que les chantiers de réhabilitation ont été lancés.

Sur un autre registre, la wilaya de Tébessa a bénéficié d’une opération d’acquisition de trois nouvelles ambulances médicalisées attribuées à l’hôpital mère et enfant Khaldi-Abdelaziz et l’EPH Aalia-Salah de Tébessa ainsi que l’EPH de Bir El-Ater, a conclu la même source.