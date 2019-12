Fin de la vente du pain dans des sacs en plastique : Une mesure applicable Ã  partir de janvier

Les boulangers vont désormais vendre leur pain dans des sacs en papier (kraft) au lieu des sacs en plastique.

Ainsi, et face à la production massive de sacs en plastique à usage unique et à la pollution qu’ils occasionnent, les instances algériennes représentées par le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, de la santé et du commerce, en collaboration avec les activants dans le domaine (Association nationale des commerçants algériens ‘’Anca’’), représentés par l'union nationale des boulangers, ont adopté une directive qui impose aux boulangeries de « stopper » l’utilisation de ces sacs en plastique et de les replacer par d’autres en papier. l'annonce de cette directive sera faite et généralisée à partir de la semaine prochaine, tandis que son application sera pour le mois de janvier 2020. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement, sachant que quarante-neuf millions de baguettes de pain sont consommées quotidiennement par les Algériens et plus de 30 millions de sacs en plastique sont utilisés, d’où la nécessité de changer nos habitudes et d’opter pour des sacs écologiques et biodégradables. «Le pain est mieux conservé dans ces sacs alimentaires fabriqués à partir de cellulose et de l’encre alimentaire», selon le président de l’union algérienne des boulangers, Youcef Kelfate.

Dans ce sillage, une rencontre portant sur les modalités de l’application de cette directive sera tenue le 28 du mois en cours entre l’union nationale des boulangers, les représentants des entreprises de production de sacs en papier et les ministères, respectivement, de l’environnement, de la santé et du commerce, selon le président de l’union algérienne des boulangers, Youcef Kelfate, pour définir la «date exacte» du début de cette opération, en précisant, toutefois, qu’il est «nécessaire de procéder au lancement des compagnes de sensibilisation à l’endroit des consommateurs du pain sur les dangers de santé et environnementales liés à l’utilisation des sacs en plastique et à les inciter à choisir les sacs alimentaires en papier qui répondent plus aux normes sanitaires» a-t-il indiqué, tout en ajoutant que «les boulangeries algériennes, à leur tour, sont obligées d’utiliser un emballage en papier».



Une opportunité pour la création de jeunes entreprises



Grand classique du sac écologique, le sac en papier dit «kraft» (fort) est fabriqué à partir de fibres résistantes et facilement recyclables. Il présente l’avantage d’être très facilement valorisable, à condition d’être collecté correctement, sinon il reste biodégradable. Ainsi, et avec l’abandon progressif des sacs plastiques par la grande distribution, la fabrication de sacs en papier représente une réelle opportunité pour les jeunes porteurs de projets, désirant créer leur propre entreprise. La création de ces jeunes entreprises peut être une aubaine d’embauche, parce quelles contribuent à la création d’emplois, mais aussi, un appui pour le soutien et le développement de l’économie nationale. Il sera également question d’enrichir et de diversifier cette économie à travers une production 100% nationale.



L’Algérie, 5e consommateur de sacs en plastique dans le monde



L'Algérie serait le cinquième consommateur des sacs en plastique dans le monde avec près de 7 milliards de sacs utilisés annuellement, au moment où le plastique représente, faute d'une industrie de recyclage, 60 à 80% des déchets déversés dans le milieu marin national, selon les professionnels de ce secteur. Ces derniers regrettent le fait que le manque du recyclage nous fait perdre au moins 8 milliards DA/an, sachant que «le moyen le moins coûteux et le plus facile de se désencombrer de ces déchets reste le largage dans la nature ou en mer». Pourtant, plusieurs procédés simples, tels que le broyage, la fonte, l’extrusion ou encore l’injection, permettent de recycler ces produits en Algérie pour obtenir de nouveaux matériaux (isolants, briques de construction, dalles, tuiles ou encore du mobilier), a noté ce professionnel.

Des milliards de sacs en plastique à usage unique sont encore consommés chaque année en Algérie. Utilisés quelques minutes, ils mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader et sont ingérés par les animaux marins et les oiseaux.

Un sac en plastique ne prendrait qu’une seconde à faire, mais entre 100 et 400 années pour se biodégrader dans la nature.

Kafia Ait Allouache