11e salon National des arts plastiques de Mascara : Â«Les couleurs entre lâ€™abstrait et le figuratifÂ»

La salle d’exposition à la galerie d'arts de la maison de la culture Abi-Ras-Ennaciri, dans la wilaya de Mascara, a abrité, du 16 au 19 du mois en cours, la onzième édition du Salon national des arts plastiques, sous le haut patronage du ministère de la Culture et la présidence du wali de Mascara et le concours de l’association des arts plastiques de la wilaya, avec la participation d’une pléiade de peintres et d’artistes plasticiens dans le différents genres et facettes de cet art. Cette manifestation, placée sous le slogan «Les couleurs entre l'abstrait et le figuratif», a vu la participation de 40 artistes peintres, venus de 32 wilayas, pour se mesurer, trois jour durant, sur les chevalets des différentes écoles artistiques de l’abstrait, du surréalisme et d'autres tendances artistiques, ainsi que la sculpture et la mosaïque, pour décrocher les trois premiers prix des membres du jury de cette rencontre artistique de créativité et d'innovation de la gouache et de l’acrylique sur les meilleures toiles et fresques réalisées par les participants à ce salon..

Le directeur de la maison de la culture a expliqué, dans un point de presse, qu'en marge de ces festivités, des conférences et des communications seront données par d’éminents professeurs et chercheurs dans le domaine de la peinture et de la calligraphie et du domaine de l'art plastique, de renommée internationale.

Des visites guidées aux sites et monuments historiques de la région de Béni Chougrane seront organisées à l'intention des artistes participant à ce salon, qui connaît un vif succès d’année en année.

Des films documentaires ayant un lien avec le thème, suivis de débats, feront partie également de ce programme riche et varié, concocté par les responsables de la culture à cet effet, sans oublier les ateliers de formation au profit des jeunes apprenants de l'art. Un rendez-vous artistique plein de couleurs et de paillettes qui fera vivre la cité de l’Émir dans un climat de compétition artistique durant cette manifestation pour laquelle toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies, pour donner plein succès à cette 11e édition.

Ce rendez-vous artistique a permis aux artistes d’exposer leurs œuvres reflétant la beauté de la nature, des coutumes et des traditions du patrimoine culturel algérien et autres œuvres des écoles et tendances picturales, et aussi d’être un espace d’échange entre professionnels et amateurs dans la perspective de développer l’art plastique.

La cérémonie de clôture verra la remise de prix et de distinctions aux lauréats de cette éditin.

