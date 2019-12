Le Â«AiyaIÂ» au cafÃ© littÃ©raire de lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger : Abdelhafid Hamdi-ChÃ©rif plaide pour le chant bÃ©douin

La chanson bédouine était au centre d’un débat au troisième numéro du Café littéraire de l’Opéra Boualem- Bessaïeh d’Ouled Fayet. Baptisée «Aiyai, le chant de l’ouvert», cette rencontre littéraire d’envergure culturelle et patrimoniale a été animée par l’universitaire Abdelhafid Hamdi-Chérif.

Ce dernier a mis en exergue l’importance de promouvoir cette musique ancestrale appelée depuis «aiyai», en raison de la formule interjective et répétitive par laquelle sont scandées toutes les chansons du genre. Le «aiyai», qui exprime la mélancolie propre, musicalement et poétiquement, à la chanson bédouine, a fait l’objet de très peu de travaux.

Ce chant bédouin propre à l’Atlas saharien central et aux hautes plaines steppiques du sud-est algérien est un genre musical injustement négligé et considéré trop souvent comme mineur malgré toute sa richesse et la qualité de ses talentueux interprètes, a indiqué l’universitaire M. Abdelhafid Hamdi-Chérif. Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, à l’Opéra d’Alger BoualemBessaïah, il a déploré le fait que «très peu de travaux ont été consacrés au chant bédouin du sud-centre et sud-centre-est algérien». «le vaste champ musical algérien est un patrimoine vivant qui porte témoignage d’un mode de vie qu’on a tendance à oublier.

Cette rencontre a pour objectif d’être une introduction à un genre musical considéré trop souvent comme mineur malgré toute sa richesse et la qualité de ses talentueux interprètes, a-t-il souligné. Comment faire en sorte que cette trace demeure, comment la recueillir et lui donner sens par l’enregistrement des maîtres du genre et des voix emblématiques, par l’encouragement de la recherche musicologique ; et par sa diffusion la plus large possible ? Comment, en somme, valoriser ce qui représente une richesse, un patrimoine ? Ce n’est ni le muséifier ou le confiner dans une réserve, encore moins en faire le repaire de quelque identité sclérosée. Ce n’est pas non plus d’en faire un héritage fermé et définitif à transmettre tel quel de génération en génération.

Dans ce contexte, il a soutenu «valoriser un patrimoine, c’est l’aider à se développer pour qu’il continue à produire, l’éditer, le lire, l’apprendre, l’écouter»; en un mot, dit-il, «le promouvoir de façon à ce qu’il puisse à nouveau irriguer d’autres musiques, d’autres talents», et afin que «de nouvelles graines puissent lever dans les sillons que ces anciens ont tracés. C’est la meilleure façon de nous acquitter de notre dette à leur égard», a-t-il ajouté.

Le conférencier a exposé à l’assistance de différents extraits de cette belle et riche musique, «marginalisée», voire «méconnue» par cette génération higt-tech. En effet, les présents au café littéraire de l’Opéra d’Alger ont été transportés dans un voyage au sud algérien, bercés, quelques minutes, par les dunes ornées par des palmeraies et caressés par les rayons du soleil tapant. En effet, l’exceptionnelle voix de Khelifi Ahmed comme celle de Rabah Driassa, la puissance et la présence vocale et ou les qualités poétiques et musicales d’un Rahab Tahar ont acquis une notoriété populaire incontestable. Genre musical à part entière ou plutôt poético-musical, car selon M. Abdelhafid Hamdi-Chérif, il est fondé autant sur le texte poétique que sur la musique, le «aiyai» renvoie, dans cette indistinction même, au mode de vie nomade qu’il exprime, continuellement en voyage entre steppe et oasis. Proche de la vie quotidienne des bédouins, la poésie «melhoun», véritable colonne vertébrale du «aiyai» tire de son environnement et des conditions d’existence des populations nomades toute l’inspiration qui l’irrigue.

Sa musique se déploie, un peu à l’instar des contrées qu’elle chante, sans rythme – au sens de mesure – (ou très rarement) ni brisure et chante une manière d’exil et de nostalgie des espaces sahariens glorifiés par rapport au Nord, le Tell.

«Ce genre ainsi que sa poésie renvoient également au mode de vie conforme au temps qui s’écoule, continu, rythmé seulement par les cadences naturelles», dira M. Abdelhafid Hamdi-Chérif. Par son amplitude et son déploiement sans cesse recommencés, par sa sobriété et son dépouillement, il exprime l’étendue des espaces dont il est issu. Avec une musique épurée à l’extrême basée essentiellement sur la (ou les) gasba (flûte), et qui conserve l’essentiel de sa nature malgré les influences qu’il a eu à subir, le «aiyai» est, à l’image de ses terres, un chant de «l’ouvert». Malgré cela, la chanson «aiyai» demeure un objet d’apparat que l’on exhibe de temps à autre, l’espace d’une manifestation officielle, mais que l’on maintient soigneusement confiné, pour l’essentiel, au rang de folklore, avec tout ce que cela implique comme connotations péjoratives. Alors que dans le vaste champ musical arabe, le aiyai, partie intégrante de la chanson saharienne, fait l’objet de plusieurs types de déconsidération revoyant à plusieurs registres.

Sihem Oubraham