Le prÃ©sident de la RASD, Brahim Ghali, est revenu sur la derniÃ¨re dÃ©cision comorienne : Â«Cet acte irresponsable constitue une agressionÂ»

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a condamné énergiquement la décision de l’ouverture du consulat des Comores dans la ville de Laayoune occupée. «Nous considérons cet acte, irresponsable, comme étant une agression à l’encontre du peuple sahraoui et de sa souveraineté. Par conséquent, la République arabe sahraouie démocratique prendra l’ensemble des dispositions nécessaires pour obliger les Comores à revenir sur leur décision», a souligné Brahim Ghali, dans une déclaration accordée à la presse en marge des travaux du 15e congrès du Front du Polisario dans la localité libérée de Tifariti. Il a, à cet effet, demandé à l’Union africaine de prendre, «dans les plus brefs délais», des décisions «fermes» contre cette violation de la charte par un État membre de l’UA. Interrogé sur les menaces marocaines contre la tenue du congrès à Tifariti, le président du Sahara occidental les a qualifiées de «vaines agitations». «Personne ne pourra remettre en question notre souveraineté sur les territoires libérés», a-t-il soutenu, affirmant que tant que l’occupation marocaine perdurera, le peuple sahraoui «luttera» avec toutes ses forces pour «recouvrer» ses droits fondamentaux et inaliénables. «La lutte se poursuivra jusqu’à la libération totale du Sahara occidental», a conclu Brahim Ghali.

S. K.