SÃ©tif : 190 jeunes participants au tournoi de jeux de divertissement et dâ€™intelligence honorÃ©s

Au total, 190 jeunes ayant participé au championnat de wilaya des jeux de divertissement et d'intelligence ont été honorés samedi à l’école nationale des sports olympiques d’El Baz de Sétif, a-t-on constaté.

Organisé par la ligue des activités en plein air, de divertissement et des échanges de jeunes, ce tournoi a vu, cette année, la participation de 10.000 jeunes, dont 1.000 sportives, inscrits dans les institutions de jeunesse et les mouvements associatifs activant dans la wilaya de Sétif, a indiqué à l’APS le directeur de l’Office des établissements de jeunes(ODEJ), Nacer Fadhli.

Les participants à cette compétition ont pris part à six phases éliminatoires du mois de février à la fin décembre courant, a précisé la même source, soulignant que 190 sportifs ont été distingués dans ce championnat, notamment des footballeurs (minimes et cadets), et des participants à diverses disciplines et jeux de divertissements, tel que la pétanque, le tennis de table, le PlayStation, le jeu d’échecs, a-t-on fait savoir de même source.

Selon M. Fadhli, cette cérémonie de remise de prix, organisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS), vise à valoriser les efforts des jeunes et à les encourager à s'inscrire dans les institutions de jeunesse.