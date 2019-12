AthlÃ©tisme-Oran : Les athlÃ¨tes de la sÃ»retÃ© de wilaya se distinguent Ã  la 2e phase du cross

Les athlètes de la sûreté d'Oran filles et garçons se sont illustrés à la 2e phase du cross de wilaya, disputée samedi à l'hippodrome Antar ben Cheddad d'Es-Sénia (Oran).

Cette manifestation sportive, organisée par la ligue de wilaya d’athlétisme d’Oran, a regroupé plus 300 athlètes (écoles, benjamins,minimes, cadets, juniors et seniors filles et garçons) d’une dizaine de clubs locaux, sur des distances de 1.000 à 8.000 mètres. A l'issue des 12 courses organisées pour la circonstance, les lauréats en individuels ont été primés et les meilleurs équipes honorées.

Cette épreuve de wilaya est composée de quatre phases, à l'issue desquels les cinq premiers du classement individuel et par équipes dans chaque catégorie d’âge seront qualifiés à la phase régionale, prévue le 2 février sur le même circuit d’Oran, qualificative pour la phase nationale en fin février à Oran.