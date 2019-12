Tournoi international de Beach-volley : 12 Ã©quipes au rendez-vous DE GhardaÃ¯a

Douze équipes (paires) masculines nationales et trois de pays étrangers, prennent part au tournoi international de Beach-volley-ball (volley sur sable) dont le coup d’envoi a été donné samedi à Ghardaïa . Initié par la fédération algérienne de volley-ball (FAVB) en collaboration avec la ligue de wilaya, ce tournoi, qui enregistre la participation des sélections de Libye, Maroc et Tunisie, constitue une étape de préparation pour les différentes sélections participantes en prévision des compétitions continentales et internationales prévues l’année prochaine notamment les Jeux olympiques, a fait savoir le président de la ligue de volley-ball de la wilaya, Nourdine Loubiri. Cette manifestation sportive constitue une opportunité pour promouvoir ce sport pratiqué sur les dunes de sable qui nécessite pas de gros investissements et de développer des relations d’amitié, de concorde entre les jeunes participants, a souligné de son côté le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) , Abdelkader Laroui.

«Ce tournoi n’est pas uniquement une compétition officielle, mais un moyen pour insuffler une nouvelle dynamique dans la pratique de ce sport(Beach volley) et c’est aussi l’occasion de faire connaître et apprécier ce sport sur sable aux Ghardaouis», a-t-il précisé.

Ce rendez-vous sportif international (21-22 décembre) qui se déroule sur la place publique du 1er mai de la ville de Ghardaïa, aménagée pour la circonstance, s’inscrit dans le cadre du programme annuel de la FAVB, dans le but de la promotion et la massification de cette discipline auprès de la population, ont expliqué les organisateurs de cette compétition , avant d’ajouter que le but est de mettre à profit ces compétitions pour «attirer le maximum de pratiquants et encourager les jeunes de Ghardaïa à pratiquer cette discipline».

En marge de cette manifestation sportive, des soirées folkloriques et des circuits touristiques à travers les oasis et ksour de la région ont été programmés par les organisateurs en collaboration avec les autorités locales pour agrémenter le séjour des participants.