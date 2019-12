Coupe dâ€™AlgÃ©rie de Vo-Vietnam : Amel Riadi Mekla (Tizi Ouzou) dÃ©croche 28 mÃ©dailles

L'équipe d’Amel Riadi Mekla (Tizi Ouzou) a décroché la 1re place, lors de la finale de la Coupe d’Algérie de Vo-Vietnam, en raflant pas moins de 28 médailles, alors que les 2e et 3e places sont revenues aux clubs d'Akfadou et d'Akhalef, avec, respectivement, 27 et 10 médailles.

Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur de l’équipe nationale messieurs, Ramdhane Djamel, a rappelé que "cette compétition sera l'occasion de sélectionner les meilleurs athlètes, hommes et femmes, devant représenter les couleurs nationales lors des prochains rendez-vous internationaux, dont le Championnat du monde qui aura lieu, pour la première fois, en Algérie du 31 octobre au 2 novembre 2020".

Pas moins de 265 athlètes, âgés de 19 à 35 et issus de 25 wilayas, ont pris part depuis jeudi aux joutes de la Coupe d’Algérie de Vo-Vietnam(catégorie séniors dames et messieurs) à la salle omnisports Frères Saker Skikda.

La cérémonie de clôture et de remise des médailles, outre le président de la Fédération d’Algérie de Vo-Vietnam, des représentants des différentes autorités civiles et des clubs participants y compris celui de Skikda, créé en août dernier.

La compétition a été marquée par des exhibitions et des tests d’évaluation ayant permis de connaitre le niveau des athlètes pouvant faire partie de l'Equipe nationale lors des Championnats du Monde.