Italie : Lâ€™Inter rejoint la Juventus, le duel continuera en 2020

L'Inter Milan a corrigé le Genoa (4-0) samedi lors de la 17e journée de Série A et a ainsi rejoint en tête de classement la Juventus, avec laquelle le duel va donc continuer l'année prochaine.

Les Turinois, qui joueront dimanche en Arabie Saoudite la Super coupe d'Italie face à la Lazio Rome, avaient fait leur part de travail mercredi en battant la Sampdoria (2-1).

Les Milanais les ont imités samedi contre le Genoa, nouvelle lanterne rouge et d'une faiblesse très inquiétante pour son entraîneur Thiago Motta, dont les heures sont comptées, selon les médias sportifs italiens.

Résultat, à l'heure des fêtes, Inter et Juventus comptent toutes les deux 42 points.

La différence de buts générale est favorable à l'Inter, qui est donc aujourd'hui en tête, même si en fin de championnat les ex-aequo sont départagés par leurs affrontements directs.

Samedi, c'est Romelu Lukaku qui a porté l'Inter avec un doublé — tête et frappe surpuissante en lucarne—, une passe décisive et une attitude de vrai patron.

Le Belge a en effet offert le penalty du 3-0 à son très jeune équipier Sebastiano Esposito, lui permettant d'inscrire à San Siro et devant son public son premier but en Série A, à 17 ans et cinq mois. Le quatrième but milanais a été inscrit par Roberto Gagliardini.