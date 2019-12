Dans la lucarne : Un Ã©chec consommÃ©

L’expérience du professionnalisme est-elle en train de battre en retraite. On peut le penser, eu égard aux multiples problèmes qu’elle crée et continue de le faire chaque saison. Nos clubs n’en peuvent plus et sont pratiquement incapables aujourd’hui de faire face à leurs dépenses quotidiennes. Ils sont tous devenus pendant presque cette décade qui vient de s’achever «budgétivores». Ils ne demandent chaque année qu’à être aidés par de nouvelles subventions qui ne résolvent malheureusement aucun problème. Bien au contraire, ils ne viennent que s’ajouter à leur endettement qui a atteint des proportions pour le moins alarmantes. aujourd’hui, les présidents de clubs eux-mêmes l’affirment sans se cacher ou apporter de «faux arguments» pour ne tromper personne. La situation est vraiment très difficile pour nos clubs de l’élite qui sont à la merci de la moindre «bourrasque». l’ex-président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, avait déjà annoncé, documents à l’appui, que si on appliquait la règlementation à la lettre, «tous les clubs ou presque mettraient la clé sous le paillasson». Quelques années plus tard, on est à la case départ, puisqu’on est toujours face à des clubs vivant beaucoup plus de l’assistanat que d’autre chose. D’ailleurs Djamel Oulmane, ancien dirigeant de la DND du temps du Colonel Aouchiche, Ellah yerhamou, avait dit : «Dès le départ, on n’avait pas insisté sur les modalités de la constitution d’un club professionnel. Le cahier des charges n’était pas une obligation même si on l’avait prévu.» Les clubs, faut-il le rappeler, ne répondaient pas aux besoins d’un club professionnel du fait qu’ils n’ont ni les infrastructures ni les moyens financiers pour postuler à intégrer ce nouveau système de compétition. Tout a été fait à la hâte. D’ailleurs, était-il raisonnable de se lancer dans le professionnalisme avec 32 clubs. Cette «politique populiste» n’était qu’un leurre pour le monde du football. De nos jours, l’argent qu’avait fourni l’Etat pour mettre à la disposition des clubs les moyens financiers appropriés, a malheureusement fini dans les «poches» des joueurs et aussi des administrations et autres techniciens et staffs techniques. En retour, il n’y a rien en retour pour notre football; aucun joueur donné à l’équipe nationale, et nos clubs ne trustent aucun titre sur le plan africain. Le constat d’échec pour de multiples raisons est là. Ce sont les présidents de clubs qui le disent en cherchant plus que jamais le changement par un projet qui soit viable et surtout moins coûteux comme il est le cas du PAC qui reste le seul capable ayant une gestion équilibrée et saine. Que ce club du président Zetchi serve d’exemple pour la grande majorité d’entre eux. Ces derniers demandent à ce qu’ils soient accompagnés par des entreprises nationales pour uniquement payer les salaires exorbitants de «joueurs moyens». Au Pac, selon les dires du coordinateur du club, Boudaoui, qui évolue au club niçois de France, touchait seulement 20 millions de centimes/mois. La différence est de taille. Que tout cela change pour le bien de notre football tout en préservant l’argent du contribuable.

Hamid Gharbi