Ligue 2 : Lâ€™OM conserve son fauteuil de leader lâ€™USMH et la JSMB souffrent toujours

La phase Aller du championnat de Ligue 2 a pris fin samedi, avec la consécration symbolique de champion d’hiver pour l’olympique de Médéa, et ce, en dépit de sa large défaite à Skikda face à la JSMS sur le score de trois buts à zéro.

Ayant frappé fort depuis les premières journées de la saison, l’OM a très tôt affiché la couleur de ses ambitions avant et garde son fauteuil de leader avec 31 points, en dépit de deux défaites lors des trois derniers exercices. Les Médéens se sont inclinés samedi à Skikda avec comme tournant du match l’expulsion du milieu Ait Hamadouche en première mi-temps. Un succès qui place les skikdéens à la cinquième place avec 23 points. La course pour occuper la deuxième place a été rude ces dernières journées, notamment pour la 15e après la victoire des cinq poursuivants directs de l’OM, à l’exemple du WAT qui conserve sa deuxième place avec 29 points, suite à son succès à domicile face au MOB sur le score de deux buts à un. Les Zianides ont frappé fort en début de match avec l’inscription de deux buts aux cinq premières minutes par le biais de Belhamri et Belatreche avant de revenir en arrière et encaisser un but à une demie-heure de la fin du match par le biais de Boukbouka. Pour sa part, le RCA a terminé en beauté sa phase aller en revenant victorieux de Saida face au MCS sur le score de deux buts à zéro. Les blidéens ont confirmé leur montée en puissance en signant, samedi, leur huitième match sans défaite. Le RCA occupe la troisième place avec au total 27 points, ex æquo avec le RCR, auteur d’une belle victoire lors du derby de l’Ouest face à l’ASMO à Oran sur le score d’un but à zéro. Une réalisation signée Aouad à la 70e minute. En outre, les bônois continuent d’enchaîner les victoires et de gravir les échelons avec une sixième place et un total de 21 points. Les protégés de Kamel Moussa l’ont emporté par le petit score d’un but à zéro. un but signé Haddef sur penalty en première mi-temps. En seconde partie du classement, l’Amal Bousaâda est le grand vainqueur de cette journée en réussissant de s’imposer à domicile face au MC El Eulma sur le score de deux buts à zéro grâce à un doublé de Benallel. Les protégés de Boufenara occupent désormais la 12e place avec 17 points. Ayant retrouvé confiance suite à la venue de Slimani à la tête de la barre technique de l’USMH, les harrachis ont toujours du mal à sortir de la zone de relégation et continuent de perdre des points à domicile. Ils ont été tenus en échec par le DRBT sur le score vierge. Deux autres points perdus pour les harrachis, ce qui laisse l’équipe à la dernière place du classement avec 11 points, au même nombre de points que la JSMB qui a aussi perdu deux points à domicile face à l’OMA suite au match nul enregistré sur le score de zéro partout.

Kader Bentounès