Ligue 1 (15e journÃ©e) : Le leader trÃ©buche

Le leader a raté l’occasion de finir l’année en beauté, avec le titre honorifique de champion d’hiver. Le CR Belouizdad a été tenu en échec, at home, à l’occasion de l’ultime journée du championnat de Ligue 1, disputée samedi.

Les protégés de Amrani, visiblement dans un jour sans, ont été contraints au partage des points par une formation du MC Oran, très entreprenante (1-1). Après avoir fait l’essentiel en ouvrant la marque rapidement dans le match, les joueurs du CRB ont subi la domination des Hamraouas. Notamment en première période. En seconde mi-temps, Sayoud rate un penalty et expose un peu plus son team, qui n’a pas su profiter de la supériorité numérique pour sécuriser son avantage. En fin de partie, Mansouri transforme le penalty accordé par Abid Charef et permet aux visiteurs d’arracher un précieux point. De son côté, le dauphin a réalisé une belle performance à Constantine. Les joueurs du coach par intérim Mekhazni sont allés damer le pion à la formation locale. Dans cette explication de Doyen, marqué par des retournements de situations improbables, les camarades de Châal n’ont pas tremblé, malgré la forte pression. Abid ouvre les hostilités et permet au CSC de revenir rapidement à la marque (5’). Le Mouloudia revient au score par l’intermédiaire de Nekkache (37’). De retour des vestiaires, Frioui donne l’avantage aux visiteurs sur pénalty. 73’, Balegh remet les pendules à l’heure et redonne de l’espoir aux siens. Une joie qui sera de courte durée, puisque Frioui signe son doublée du jour, trois minutes plus tard, suite à un autre penalty accordé par l’arbitre Boukhalfa. Une belle victoire pour le MCA, qui semble reprendre du poil de la bête après un court passage à vide. Si les coéquipiers de Hachoud s’imposent dans le match retard qui les opposera à l’ES Sétif, ils seront champions d’hiver. Par ailleurs, la JSK et l’USMBA ont fait un bond au classement. La formation de Bel Abbès accède au podium après sa courte mais précieuse victoire sur l’USM Alger. L’unique réalisation de cette rencontre très disputée est l’œuvre de Lith dans les dernières minutes (87’). De son côté, la JSK a largement disposé du nouveau promu, NC Magra (3-0). Les joueurs de Velud ont fait la différence en seconde période grâce à des réalisations signées Tafni (63’), Banouh (67’ et 78’). Grâce à ce succès, les Canaris pointent au pied du podium avec deux matchs en moins. Dans le bas du tableau, le NA Hussein Dey est revenu avec les points de la victoire de son difficile déplacement à Biskra. Menés au score suite à la réalisation de Hamzaoui (2’) d’entrée de jeu, les poulains du coach Adjali ont pu renverser la vapeur, en prenant l’avantage avant la pause (Lakhdari CSC 23’ et Haroun 40’). Malgré l’égalisation de Ghebli (67’), le Nasria parvient à garder sa concentration jusqu’au bout, pour remporter cette rencontre suite au but de Khacef dans les cinq dernières minutes. Grâce à ce succès, le NAHD quitte provisoirement la zone de relégation. Les choses se compliquent par contre pour l’US Biskra, qui occupe désormais la position de lanterne rouge. A Bologhine, le Paradou, dans une forme olympique, a pris le dessus sur l’AS Ain M’lila, par le score fleuve de 4 à 1. Une victoire permet au PAC de quitter la dernière place au classement, en attendant de disputer ses quatre matchs retard.

Redha M.