Organisation nationale des enfants de moudjahidine : Soutenir le programme du prÃ©sident

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM), Khalfa Mebarek, a appelé, hier à Saida, toutes les couches du peuple algérien à se regrouper autour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et à soutenir son programme pour édifier une Algérie nouvelle. Lors d’une conférence historique abordant les événements du 11 Décembre 1960, organisée à l’institut national spécialisé en formation professionnelle Morsli-Mohamed dans la commune de Ouled Khaled, M. Khalfa a déclaré: «Il faut soutenir le président de la République et son programme pour une nouvelle Algérie.» «Nous devons coopérer à tous les niveaux pour construire une nouvelle Algérie», a-t-il encore souligné, appelant à «œuvrer avec sincérité, dévouement, fidélité et abnégation pour tourner la page et faire un décollage vers des perspectives de développement».

Selon lui, il faut «faire preuve de solidarité et œuvrer avec responsabilité pour le bien de notre pays». Au passage, Khalfa Mebarek a salué les grands efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) de préservation de la stabilité en Algérie, d’accompagnement du Hirak et de protection du pays.

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine a abordé, lors de cette rencontre organisée par le bureau de wilaya de l’ONEM sous le slogan «Déterminés à vaincre», les manifestations du 11 Décembre 1960 et les massacres perpétrés par le colonisateur français contre les Algériens.