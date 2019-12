Skikda : Destruction dâ€™une casemate

Une casemate pour terroristes a été détruite vendredi dans la wilaya de Skikda par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Oued Ounine, dans la région de Boulekhrachef, wilaya de Skikda (5e Région militaire), une casemate pour terroristes contenant des denrées alimentaires et d’autres objets», précise-t-on de même source.