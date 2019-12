Une armÃ©e populaire au service du pays : lâ€™ANP de toutes les missions

Le devoir d’accompagnement du mouvement populaire et du processus électoral a placé l’ANP sur les fronts politique et sécuritaire. Depuis le début du mouvement populaire du 22 février, le Haut Commandement de l’ANP s’est engagé à assurer la protection des manifestants et à accompagner le citoyen dans ses revendications.

Contrairement à d’autres pays, l’Algérie a su préserver le caractère pacifique des manifestations. Des milliers d’Algériens sortent chaque vendredi, et des étudiants les mardis, sans aucun incident majeur ni effusion de sang. Concernant la présidentielle, l’ANP s’est également engagée à observer une stricte neutralité et à veiller à la sécurisation des urnes, tout en mobilisant tous les moyens humains et matériels afin de garantir le libre choix des citoyens. Jeudi dernier, lors de la cérémonie de prestation de serment du Président Tebboune, le chef de l'Etat sortant, Abdelkader Bensalah, a tenu à mettre en exergue le rôle déterminant et les efforts considérables de l'ANP, en particulier son Haut Commandement, pour garantir la pérennité de l'Etat et préserver la sécurité et la stabilité du pays. M. Bensalah a rendu un hommage appuyé au vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, pour «son accompagnement opérationnel du processus engagé par le pays en vue de sortir de la situation de crise et organiser des élections régulières et transparentes, ainsi que pour sa détermination face aux agissements hostiles et à toutes les tentatives désespérées d'attenter à la sécurité nationale et à mettre en péril notre unité nationale». De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décerné au général de corps d'Armée Gaïd Salah la médaille de l'Ordre du Mérite national de rang ‘‘Sadr’’. Une distinction qui témoigne de la reconnaissance de la Nation algérienne pour les efforts colossaux qu'il a fournis et l'importante mission qu'il a menée à bien durant cette phase sensible, et ce, dans le respect de la Constitution, la préservation de la sécurité des citoyens, celle du pays et des institutions de la République.



Accompagnement opérationnel



Dans chacune de ses intervention depuis le début du mouvement populaire, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah, a assuré les citoyens de la mobilisation de l’institution militaire afin de mener le pays vers la paix et la quiétude. «L’ANP s’engage à assumer sa responsabilité et de permettre à son peuple de surmonter cette phase dans un climat sûr et serein. Elle a la responsabilité de garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions de l’Etat et d’œuvrer à l’assainissement de notre pays de l’infamie, de la corruption et des corrompus, à travers l’accompagnement de la justice, en lui permettant d’exécuter, effectivement et concrètement, ses nobles missions, et d’opérer la rupture avec des pratiques et des comportements du passé qu’imposait la bande à la justice», avait affirmé Gaid Salah. Avec l’élection du président de la République, l’ANP a accompli sa mission historique, soutiennent des observateurs et analystes nationaux et internationaux. «L’ANP a été à la hauteur de l’immense responsabilité dont elle a été investie. Elle l’a accomplie avec succès», affirment-ils. La réussite réside particulièrement dans la préservation du climat de paix et de stabilité à travers tout le territoire national et ce, sur un triple plan : l’accompagnement sans heurts du mouvement populaire pacifique, la poursuite de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. A ce titre, il serait important de relever qu’aucun attentat terroriste n’a été enregistré durant cette période grâce à la vigilance des services de sécurité et à leur tête l’Armée nationale populaire. La gestion sécuritaire du Hirak, en cette période sensible, a démontré l’efficacité du travail du renseignement. En effet, l’exploitation du renseignement a permis de mettre en échec des plans d’attentats terroristes à l’explosif et des tentatives de mouvement de terroristes vétérans ainsi que l’acheminement d’armes et des produits explosifs vers les maquis terroristes. Dans cet ordre d’idées, une cellule terroriste composée de trois éléments a été démantelée à Oran par un détachement combiné de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale. «Les terroristes préparaient des attentats terroristes durant les rassemblements électoraux», relève le MDN. Un autre projet d'attentat a été également mis en échec par les services de police, en coordination avec les éléments de l’ANP. Un groupe terroriste lourdement armé a été neutralisé. Il voulait mettre à profit les manifestations populaires pour commettre des attentats. A la faveur d’opérations antiterroristes, menées entre le 3 et le 7 juillet dans la région de Batna, cinq terroristes opérant dans cette région ont été arrêtés.



Des attentats kamikazes visant les manifestants déjoués



Selon le MDN, ces terroristes «planifiaient des attentats contre les manifestants pacifiques à travers différentes régions du pays». En outre, des cellules de soutien aux groupes terroristes ont été également démantelées durant cette période dans la capitale et dans plusieurs wilayas.

Des terroristes vétérans ont aussi été neutralisés. Ils tentaient de restructurer les phalanges terroristes démantelées et de se redéployer afin de relancer l’activité terroriste, profitant de la situation de crise que traversait le pays. En chiffres, les différents détachements de l’ANP ont réussi à neutraliser plus de 80 terroristes depuis le début de l’année. La lutte antiterroriste, qui n’a pas connu de répit y compris depuis le début du le Hirak, a été marquée, cette année, par le recours aux drones made par l’ANP contre des cibles terroristes. Ce qui a permis de localiser et de détruire plus de 300 abris pour terroristes depuis le début de 2019. Plusieurs caches et casemates ont été également détruites et un lot important d’armes saisi au centre et à l’est du pays. En outre, plusieurs bombes artisanales et produits chimiques destinés à la préparation d’explosifs, en vue d’attentas kamikazes, ont été récupérés. La cartographie des opérations et la nature des produits saisis renseignent sur les tentatives des groupes terroristes de se redéployer dans les anciens fiefs de l’ex-GIA. Pour des experts en questions sécuritaires, les opérations antiterroristes menées récemment par les détachements de l’ANP visent essentiellement à déjouer les tentatives de restructuration et de redéploiement des groupes terroristes à travers la réactivation d’anciennes cellules démantelées, à l’instar des opérations menées à Tipasa, Ain Defla et Skikda. Au niveau des frontières, des coups de filet ont été réalisés grâce à la vigilance des GGF et des détachements de l’ANP mobilisés. Des caches contenant d’importants lot d’armes de guerre, destinés aux groupes terroristes, ont été découvertes, notamment à l’extrême sud du pays.

Les détachements de l’ANP avaient mis en échec, ces trois dernières années, plusieurs tentatives d’installation de cellules terroristes du groupe Daech à Constantine, Tizi-Ouzou et Tipasa. Les chefs terroristes de l’organisation ont été tous soit éliminés soit neutralisés. Sur un autre plan, l’ANP a poursuivi ses actions humanitaires de solidarité, à travers l’assistance des populations des zones enclavées du pays. Autre engagement de l’ANP, durant l’année en cours, celui de la sécurisation des examens du Baccalauréat session 2019. Le MDN avait mis en place un ensemble de dispositions logistiques et technico-organisationnelles à l’effet de réunir les conditions favorables à la préparation, au déroulement et au suivi des épreuves du Bac sur l’ensemble du territoire. Pour la première fois, aucun cas de fuite n’a été enregistré, selon le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed.

Neila Benrahal