Salon Algeria 2.0 : innovation et solutions digitales

La 8e édition du Salon Algeria 2.0, carrefour international des professionnels du digital et des TIC, a ouvert, hier, ses portes, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

Cette manifestation, qui draine beaucoup de monde, permet de réunir, tous les ans, les acteurs et spécialistes internationaux des technologies de l’information et du web, développeurs et du mobile, pour favoriser l’innovation par les échanges croisés et les synergies entre l’Éducation, l’Enseignement, la Recherche et l’Industrie dans ce domaine.

L’événement technologique, placé sous le haut patronage du Premier ministère, présentera, quatre jours durant, les meilleures solutions et innovations digitales disponibles actuellement en Afrique, notamment en Algérie. L’édition 2019 ne compte pas moins d’une soixantaine d’exposants et prévoit la visite de 8.000 personnes qui devraient prendre part et assister aux 32 conférences et dix ateliers animés par 150 experts.

Pour les organisateurs de l’événement, Algeria 2.0 se veut être un carrefour des TIC et du WEB, non seulement en Algérie, mais aussi en Afrique. «Grâce à cette édition africaine, nous pourrons mettre en relation toutes les compétences du continent en un seul endroit afin de discuter de l’avenir de l’Afrique en termes de TIC et du WEB, et ainsi prendre une grande part du marché international du web et des TIC.».

«ALGERIA 2.0», avec ses workshops, challenges et expositions, propose, pour cette huitième édition, un accès gratuit à tous les jeunes encore étudiants ou à la recherche d’un emploi et d’opportunités, mais aussi aux chefs d’entreprise et aux start-up, afin d’être en contact direct avec des experts nationaux et internationaux dans le domaine des nouvelles technologies.

Les exposants auront également l’occasion durant les quatre jours de l’exposition, de présenter leurs services et produits innovants, mais aussi d’effectuer des recrutements dans les rangs des étudiants qui présentent des idées ou des projets intéressants pouvant apporter de la valeur ajoutée aux entreprises publiques ou privées.

Pour le représentant de Xmedia&Event, organisateur de l’événement, «il est indispensable et urgent de mettre en place une plateforme de partenariat et de création d’entreprise dans les TIC et le développement de l’esprit de start-up».

«Aujourd’hui, il est clair que les technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’intelligence artificielle, représentent de par le monde un levier de développement économique et social. Elles créent aussi des opportunités nouvelles de développement du pays et du continent», a-t-il également indiqué.

En marge du Salon, une trentaine de conférences ont été inscrites au programme afin de débattre l’avenir du digital en Algérie, mais aussi des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le développement des secteurs stratégiques du pays. La première conférence, dont le thème retenu s’intitulait «Comment digitaliser une entreprise», a été animée par deux experts en la matière, à savoir Hichem Foudil-Bey, le leader avant-vente des solutions Data & AI pour IBM en Afrique du Nord et de l’ouest, et Karim Bibi-Triki, Country Lead d’Intel pour l’Algérie. Lors de leurs interventions, les deux conférenciers se sont accordés à dire que pour développer en Algérie la transformation digitale et la généralisation de la numérisation à tous les secteurs possibles, «il est urgent de mettre en place une stratégie nationale de numérisation, une sorte de feuille de route qui permettra aux entreprises et aux institutions du pays de se développer davantage». Et d’ajouter que tout le monde doit y mettre du sien, car «la digitalisation est l’affaire de tous, ce n’est pas uniquement celle d’une entreprise ou d’une institution !»

Mohamed Mendaci