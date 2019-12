Lutte contre le cancer : Mettre en place un rÃ©seau pluridisciplinaire

La coordination et l’harmonisation des actions et qualité des pratiques pour assurer la continuité des soins en cancérologie afin de garantir une prise en charge optimale ont été au centre des débats, vendredi, lors de la tenue du premier Congrès de formation continue en cancérologie.

Lors de cette rencontre scientifique, qui s’est déroulée à l’hôtel Sofitel, les spécialistes ont déploré l’absence d’un réseau pluridisciplinaire en Algérie. Un réseau capable d’accompagner le patient atteint de cancer tout le long de sa maladie. Ils ont estimé, dans ce contexte, que les soins doivent être organisés de façon à garantir le même niveau de qualité, quel que soit le circuit de prise en charge et le stade de la maladie.

«La prise en charge du patient atteint du cancer est particulière, car nécessitant l’intervention de plusieurs spécialistes parmi le personnel soignant, mais aussi du personnel administratif», a déclaré le président de la Société algérienne de formation continue en oncologie (SAFCO), le Dr Abdelhamid Salah Laouar, dans son intervention.

Il a fait remarquer que la prise en charge des patients se fait séparément sans coordination aucune entre les praticiens. «C’est une démarche incohérente qui peut entraîner, à un moment, une rupture de la chaîne des soins», a-t-il indiqué.

Face à cette situation, le praticien a appelé le département de la Santé et de la Réforme hospitalière, à instituer, par le biais des textes de loi, un réseau pluridisciplinaire rendant obligatoire le continuum du suivi du malade.

«La mise en place de ce réseau permettra, selon Dr Laouar, de suivre la traçabilité de la prise en charge du patient, ainsi que de situer la responsabilité de chaque praticien, en cas de négligence.»

Il a, dans cette optique, insisté sur l’importance de la formation de tous les intervenants dans la chaîne de prise en charge. «Il faut former toute la chaîne et les acteurs, appelés à dispenser des soins, car si l’un n’est pas au même diapason, il va ralentir les autres», a-t-il également précisé. Dr Laouar a également souligné que la prévention reste un enjeu majeur, à la fois pour la santé des citoyens et pour le système de santé de notre pays. «Les cancers les plus fréquents en Algérie ont des facteurs de risque bien connus, pour lesquels on peut entreprendre des actions permettant de les prévenir», a-t-il dit.

Le spécialiste a donné l’exemple du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal, qui sont détectables à un stade précoce, grâce au toucher. «Ce qui permet donc de mieux les soigner et de les guérir», explique-t-il.

Ceci d’autant que, selon lui, l’amélioration du diagnostic constitue un élément décisif qui conditionne le pronostic de ces affections. Par ailleurs, le rôle central du médecin généraliste a été lui aussi mis en relief. Intervenant, à cette occasion, le Pr Kamel Bouzid, chef de service oncologie au Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC) et président de la Société d’oncologie médicale, a qualifié le médecin généraliste de «général» des médecins.

Le spécialiste a fait savoir que le médecin généraliste doit jouer un rôle fondamental dans le diagnostic précoce, la prise en charge des différentes thérapeutiques, ainsi que les effets secondaires de la chimiothérapie. «Les médecins généralistes sont les premiers sur le front du cancer, puisque ce sont eux qui auscultent les malades en premier, dans les structures de santé», a-t-il dit, avant d’ajouter qu’en termes de prévention, de dépistage, de diagnostic et de prise en charge, ils sont en première ligne, loin des oncologues médicaux.

Le congrès, qui s’est achevé hier, a abordé plusieurs thèmes, notamment ceux relatifs aux différents types de cancer, les localisations cancéreuses touchant des parties spécifiques, telles que le côlon, le rectum, le sein et la prostate.

Les travaux de ce congrès ont été également axés sur des points qui sont essentiels dans la lutte contre le cancer, tels que la prévention, le dépistage et le diagnostic.

Sarah Benali Cherif