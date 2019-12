SantÃ© : plaidoyer pour une formation mÃ©dicale continue obligatoire

Le président du Syndicat national des praticiens et des spécialistes de la santé publique (SNPSSP) appelle à la mobilisation des moyens nécessaires pour rendre la formation médicale continue, une obligation pour les professionnels de la santé.

S’exprimant, en marge des 13es Journées médico-chirurgicales de la région Centre, le docteur Mohamed Yousfi a indiqué que dans les nouveaux statuts particuliers de toute la corporation de la santé, il y a obligation de la formation médicale continue et son évaluation qui est prise en compte lors des concours de promotion, précisant que de l’autre côté, les pouvoirs publics ne mettent rien comme moyens d’évaluation pour l’obligation de cette formation. «Il faut assurer les moyens nécessaires pour le faire», a souligné Dr Yousfi.

Il a ainsi appelé à la création d’une école nationale de santé publique, qui serait, selon lui, la «maison mère» pour assurer la formation de tous les corps relevant du secteur de la santé, tout en relevant la nécessité de «multiplier» les instituts régionaux de formation.

En termes de programmes de formations, le président du SNPSSP mettra en relief le rôle du ministère de la Santé et des directions de santé publique pour la mobilisation des moyens logistiques et financiers nécessaires. «À ce moment-là, on pourra aller vers l’obligation de cette formation médicale continue», a-t-il noté.

Il a cité, à titre d’exemple, le cas de la France qui a fait de la formation médicale continue, une obligation avec des points à avoir au bout d’un certain temps pour les praticiens. Ils seront par la suite contrôlés et évalués par le Conseil de l’ordre, considéré comme le garant de l’exercice de la médecine. «Ainsi donc, le praticien français doit cumuler un certain nombre de points pour pouvoir exercer la profession», a-t-il expliqué. Pour le spécialiste, la formation médicale continue devient une exigence pour «améliorer» la médecine en Algérie. «On ne doit pas se contenter de la formation initiale qui est souvent insuffisante», a-t-il estimé, ajoutant qu’on doit passer à la formation médicale continue, pour «progresser» et «améliorer davantage» les compétences, et, par la même occasion, la prise en charge des malades.

Relevant la nécessité d’actualiser les connaissances en permanence, le Dr Yousfi estime que le syndicat s’est impliqué dans la formation médicale continue, du fait du «vide» observé dans ce domaine. «Les quelques initiatives et la contribution des laboratoires pharmaceutiques ne doivent pas se substituer à la mission des pouvoirs publics en termes de formation», a-t-il affirmé.

L’autre thématique importante évoquée par le président de syndicat n’est autre que l’aspect multidisciplinaire, qui fait «malheureusement défaut» chez nous. Il a, à ce sujet, déploré l’existence de mentalités chez certains praticiens à vouloir détenir le monopole dans une spécialité ou une pathologie à prendre en charge. «La multidisciplinarité est une obligation scientifique à laquelle doit se soumettre tout médecin dans l’intérêt du malade», a insisté le président du SNPSSP qui a appelé les praticiens et le corps médical à « assumer leurs responsabilités ».

Notons que des nombreux patriciens des secteurs public et privé, ainsi que des paramédicaux ont pris part à ces 13es Journées médicochirurgicales organisées par le SNPSSP, à l’Institut Pasteur d’Algérie, dans le but d’échanger les expériences dans les différentes spécialités. Au cours de cette manifestation scientifique, plusieurs thèmes seront abordés. Il s’agit, notamment de la prise en charge de la souffrance mentale, de la thyroïde nodulaire, des infections nosocomiales et de la procréation médicalement assistée (PMA).

Kamélia Hadjib