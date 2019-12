Semences de pomme de terre : Importation de 38.000 tonnes

Quelque 38.000 tonnes de semences de pomme de terre ont été importées à travers le port de Mostaganem en prévision de la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris hier de la direction de wilaya des services agricoles.

La quantité de différentes espèces de semences de pomme de terre importées de Hollande, France, Danemark a atteint 38.000 tonnes, a indiqué la chef de service production et appui technique, Aouicha Bouras ajoutant que l’opération a été lancée en octobre dernier.

Il est attendu que la quantité de semences de pomme de terre importées via le port de Mostaganem dépassera 90.000 tonnes pour couvrir les besoins nationaux, a-t-elle fait savoir. Les semences importées sont soumises, avant leur arrivée aux quais du port de Mostaganem, à des analyses par la station régionale de protection végétale de Oued Hadaik (Sayada). Une fois admises au port, elles font l’objet d’autres analyses au niveau des silos pour avoir l’autorisation de vente, a expliqué Mme Bouras.

Les prix des semences au marché national cette saison sont à la portée des agriculteurs, a-t-elle souligné, précisant que le prix d’un quintal des semences «Rodolphe» qui suscitent l’engouement des producteurs de pomme de terre varie entre 15.000 et 20.000 DA.