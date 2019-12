Ecole supÃ©rieure en sciences biologiques dâ€™Oran : Ouverture dâ€™une nouvelle spÃ©cialitÃ©

L’Ecole supérieure en sciences biologiques d’Oran (ESSBO) lancera à partir de la prochaine rentrée universitaire une nouvelle spécialité en génie enzymatique, a-t-on appris hier de la directrice adjointe chargée des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures de cet établissement.

Il s’agit d’une nouvelle spécialité, récemment agréée par le ministère de l’Enseignement supérieur, a précisé Mme Fouzia Rahli, ajoutant que d’autres spécialités, en l’occurrence le bio-engineering, l’immunotechnologie et la biomécanique orthopédique, sont en cours de préparation et seront lancées progressivement au cours des années à venir.

Le génie enzymatique est une spécialité qui consiste à utiliser les enzymes à une fin précise, à l’instar de la production de l’insuline, en passant par l’identification de ses spécificités, ses caractéristiques, sa production et les conditions de son utilisation.

L’ESBO offrira ainsi à partir de la rentrée universitaire 2020/2021, cette nouvelle spécialité, ayant des débouchés intéressants en matière de création d’entreprises spécialisées dans le domaine de la production de molécules pour l’industrie pharmaceutique et chimique.

«L’Ecole supérieure en sciences biologiques d’Oran a pour ambition de constituer un pôle de référence dans la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine des sciences biologiques de pointe, destinées au secteur économique», a déclaré Mme Rahli.

L’école, récemment créée, est issue de la transformation de l’Ecole préparatoire en sciences de la nature et de la vie, conformément à un décret datant d’octobre 2017, a-t-elle dit. Son objectif de formation vise, dans un premier temps, à apporter aux étudiants du 2e cycle, une formation d’excellence en biologie moléculaire, mais aussi dans les autres domaines, tels que la bio-engineering, le génie enzymatique, l’immunotechnologie et la biomécanique orthopédique.

Globalement, cette formation a pour but de permettre la maîtrise des bases théoriques et pratiques de ces spécialités fines de la biologie qui sont dispensées lors des enseignements théoriques et des ateliers pratiques, mais également à l’occasion des stages en laboratoire et/ou en entreprise.