El-Tarf : Raccordement au gaz naturel

Le raccordement au réseau de distribution publique du gaz naturel a enregistré cette année uneaugmentation de près de 10 % par rapport à l'exercice précédent, soit66,93% contre 57,41% l’année 2018, a-t-on appris hier auprès du directeurlocal de la concession de distribution de l'électricité et du gaz. Une hausse de 9,52% de plus a été relevée cette année suite auraccordement de pas moins de 14.6845 foyers relevant de la wilaya d'ElTarf, au réseau de distribution publique du gaz naturel, a affirméM.Abdelkader Damene. D'autres opérations de raccordement au réseau de distribution publique dugaz naturel sont également prévues ''prochainement'', au profit de 500foyers, a -t -on soutenu de même source. Au total, 80.125 foyers répartis sur 24 communes de cette wilayafrontalière ont, à ce jour, bénéficié de cette précieuse énergie, contre65.441 foyers bénéficiaires, signalés en 2018, a-t-on signalé. Environ 100 foyers répartis à travers l'agglomération rurale de Guergour3, relevant de la commune d'El Tarf ont été raccordés, au réseau dedistribution publique du gaznaturel, lors d'une récente opération, arappelé la même source. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditionsde vie des populations notamment celles résidant en zones rurales etéparses. D'autres opérations de raccordement au réseau de distribution publique dugaz naturel sont par ailleurs, prévues durant l'exercice 2020 au profit de500 autres foyers, a relevé le responsable. Le taux de pénétration du gaz de ville dans la wilaya d'El Tarf a atteintplus de 70% alors que celui de l'alimentation en électricité est de l'ordrede près de 60%, a -t -on rappelé de même source.