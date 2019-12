Bordj Bou-ArrÃ©ridj : DÃ©molition de 19 habitats prÃ©caires

La lutte contre l’habitat précaire se poursuit dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. 16 maisons faisant partie de ce genre qui altère l’image des villes et villages et porte une atteinte à la dignité des habitants, ont été démolies à Bir Kasdali. L’opération qui est la seconde du genre dans la commune située à l’est de la wilaya a eu lieu en présence des autorités locales et de leurs anciens occupants qui ont bénéficié de nouveaux logements. Ces bénéficiaires ont attendu des années avant la concrétisation de cette initiative qui leur permet de déménager dans des cités décentes avec toutes les commodités qui leur manquaient justement dans leurs anciennes maisons. Il y a 6 mois 54 autres familles ont déménagé dans le cadre de la même opération. Ce qui porte le nombre d’habitats précaires démolies à 70. Le portefeuille foncier ainsi récupéré sera exploité pour l’implantation d’équipements publics dont la population a besoin. Notons que 409 familles ont quitté leurs habitations précaires pour de nouveaux logements à travers la wilaya.Les services de la direction du logement ont recensé 1800 maisons appartenant à ce genre.

F. D.