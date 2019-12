Mascara : La CNR Ã  lâ€™Ã©coute de ses affiliÃ©s

M. Kaddour Cherif Mokhtar, directeur général de la CNR, a animé récemment un point de presse pour expliquer les grandes lignes directrices de la stratégie de l’institution dans le cadre de l’application des nouvelles directives du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La stratégie vise la vulgarisation des services électroniques et informatiques et la généralisation de ces applications auprès de ses affiliés comme le numéro vert ainsi que le renforcement des liens entre la caisse et les retraités, notamment les contraintes découlant des trop perçus, les fausses déclarations et l’usage du faux dans le renouvellement annuel des documents. La CNR annonce sur son site Internet, une série d’actions pour prendre en charge les doléances des retraités et des futurs retraités entrant dans le cadre de l’amélioration de la qualité des prestations, du rapprochement de ses structures des usagers. La CNR a mis en place au niveau des agences de wilaya des cellules d’accueil chargées de l’orientation et l’accompagnement des usagers pour le règlement de leurs requêtes. La CNR de Mascara a vu le dépôt de 3.100 dossiers de retraite en 2019, 3.100 ont été liquidés et 8.325 révisés : la caisse compte 75.281 retraités. Des rencontres régionales et regroupements de formation pour le personnel des différentes caisses de retraites ont été organisés pour une meilleure gestion des canaux de communication et des réseaux sociaux au profit des chargés de la communication. L’objectif premier, à travers cette initiative est celui de servir le retraité en réduisant toutes ces contraintes et de trouver les solutions adéquates et immédiates à ses problèmes.

A. Ghomchi