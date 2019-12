Barrage de Meghila Ã  Tissemsilt : vers la crÃ©ation dâ€™un espace touristique

La Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tissemsilt s’apprête à créer un espace touristique dans le voisinage du barrage de Meghila, a-t-on appris hier, du directeur de cette instance. Salah Bakel a indiqué à l’APS, en marge de la 6e édition du rendez-vous culturel et sportif qui a eu lieu au niveau dudit barrage sis dans la commune de Layoune, que ce projet qui sera réalisé durant le premier trimestre de l’année prochaine avec les moyens de la commune et ceux de la station de la pêche et de l’aquaculture, prévoit l'aménagement d’aires de repos au profit des familles, des espaces de jeux pour enfants, des stades de proximité en gazon artificiel et des terrains pour la pratique d’activités nautiques de loisirs. Pour sa part, la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de laconstruction (DUAC) travaille d’arrache-pied, toujours, dans le cadre de cette opération, pour raccorder cet espace touristique au réseau d’alimentation en eau potable et assurer l’éclairage public, en plus de laréalisation d’une route goudronnée sur un linéaire de 500 mètres.

L'opération entre dans le cadre de la nouvelle stratégie tracée par la direction du tourisme et de l’artisanat visant à exploiter les barrages et les plans d’eau comme zones d’attrait des touristes. La 6e édition du rendez-vous culturel et sportif, organisée par les autorités de la wilaya en collaboration avec nombre de secteurs, associations et agences touristiques locales, a été marquée par plusieursactivités dont des ateliers de lecture au profit des enfants, un concours d’une bibliothèque itinérante, une exposition de produits d’artisanat local et une autre de produits agricoles de la région du barrage de Meghila. La manifestation a été marquée par des spectacles de clowns pour enfants ainsi que l’organisation d’activités sportives dans les spécialités de kung fu chu, de football et de jeux d’échecs. L'initiative, la sixième du genre, vise à donner une impulsion au tourisme dans la région pour drainer les touristes de la wilaya et en dehors de la wilaya et faire connaître les potentialités touristiques dont recèle la région comme l’a souligné M. Bakel.

Elle intervient également en application des instructions du wali deTissemsilt, Salah El Affani consistant à l’instauration d’un rendez-vous touristique et sportif toutes les deux semaines au niveau d’un site touristique dans la région.