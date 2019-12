Tizi Ouzou : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau criminel

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’individus qui se livrent à un trafic de drogue dans la région de Fréha, daïra d’Azazga, les forces de police de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, sont parvenues au courant de la semaine écoulée à mettre hors d’état de nuire un réseau criminel, composé de quatre membres, âgés de 30 à 54 ans, confondus pour détention de stupéfiants à des fins de commercialisation, a fait savoir la cellule de communication de la Sûreté de wilaya dans un communiqué.

Cette opération, qualitative, a permis la saisie de 638 grammes de cannabis, des munitions de 5e catégorie, détenues illégalement, et des armes blanches, a indiqué la même source. Présentés jeudi dernier, au parquet de la ville d’Azazga, trois membres de ce réseau ont été mis en détention préventive et le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire.

Bel. Adrar