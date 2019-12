Oran : RÃ©fection de 108 Ã©coles

Dans le cadre des actions visant à améliorer les conditions de scolarisation des élèves du cycle primaire, 108 écoles et 15 cantinesscolaires ont bénéficié de travaux de réfection, de rénovation et de maintenance. Ces opérations ont été réalisées grâce à deux enveloppes financières de l’ordre 170.000.000,00 DA et 203.955.200,00 DA, allouées successivement par le Fonds commun de solidarité et de garantie des collectivités locales et le budget de wilaya. Dans le même registre. L’exécutif communal de la ville d’Oran déjà entrepris une action similaire portant réaménagement etapprovisionnement en produits alimentaires de plus de 67 cantines scolaires dont la gestion relève de la commune d’Oran. Une opération pour laquelle, la commune d’Oran a bénéficié, à son tour, d’une subvention de l’ordre de 14,6 milliards de centimes octroyée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. A l’échelle de la wilaya et durant l’exercice écoulé, un montant de 563 millions DA a été dégagé pour l’alimentation scolaire à Oran sur un total de 894,975 millions DA dont a bénéficié le secteur de l’Education. A ce propos, les autorités locales ont indiqué que le soutien des cantines scolaires et son élargissement aux trois paliers figure parmi les objectifs de la wilaya. Le 5 août dernier, une commission d’inspection du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire s’était rendue à Oran pour suivre de près ces préparatifs et les efforts déployés localement pour assurer les bonnes conditions de scolarisation des enfants en particulier tout ce qui concerne l’installation du chauffage dans les classes, la restauration et les opérations d’aide et soutien. Il convient de rappeler, par ailleurs, que la wilaya d’Oran a bénéficié, cette année de 40 nouveaux établissements scolaires au profit des différents cycles et dans plusieurs communes. Sur ce total, 29 groupements scolaires, 8 CEM et 3 nouveaux lycées ont été livrés avant le début de l’année scolaire en cours. Ces nouvelles structures ont permis de diminuer la pression et la surcharge des classes dans certaines écoles.

A. S.