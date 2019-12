Promotion du produit algÃ©rien : Le choix capital de lâ€™emballage

Près de 60 producteurs et exportateurs ont pris part à une journée de formation sur les techniques d’emballage et d’étiquetage des produits commerciaux, tenue, hier à Ouargla, à l’initiative de la Chambre locale de commerce et d’industrie «CCI-Oasis», a-t-on appris des responsables de cet organisme.

Encadrée par un formateur international en export, Kamel Kheffache, il dira que cette journée a permis aux participants de s’informer, à la lumière des explications et conseils sur les activités d’exportation, de l’important respect des normes de conditionnement et d’emballage appropriés à la satisfaction des marchés, des modalités, indications, caractéristiques et identité des produits, labels et collerette. Initiée en coordination avec d’autres directions, dont les douanesalgériennes, cette initiative s’assigne comme objectifs d’encourager lesproducteurs et exportateurs locaux à mettre leurs produits sur les marchésextérieures en tout respect des normes internationales d’emballage et d’étiquetage à l’instar des produits dattiers en vue de promouvoir leproduit algérien et les exportations hors hydrocarbures.

Cette journée a également été mise à profit par les professionnels locaux pour soulever une série de préoccupations rencontrées en matière deconditionnement et d’emballage au niveau de la wilaya, notamment pour la filière dattes, dont le volume d’exportation a connu une tendance à lahausse vers les pays africains dans le cadre du troc, a expliqué ledirecteur de la CCI-Oasis, Sadek Khalil. Une autre journée de formation sera également initiée en direction des producteurs et exportateurs de la nouvelle wilaya de Touggourt, (160 km Nord de Ouargla), ayant trait notamment aux préparatifs pour la participation aux foires et manifestations algériennes à l’étranger en application aux directives du ministère de Commerce portant adhésion de l’Algérie à la zone de libre échange africaine à partir du mois de juillet 2020, selon la même source.

Les responsables entendent accorder, au travers cette initiative, les facilités nécessaires aux producteurs et exportateurs locaux en vue de vulgariser et écouler leurs produits vers les marchés extérieurs et contribuer ainsi à la promotion du commerce et économie nationaux, a-t-on souligné.