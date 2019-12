Conjoncture : Le grand Â«frÃ¨reÂ»

La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé, vendredi, son intention d’ouvrir une enquête complète sur d’éventuels crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Une démarche qui a suscité l’enthousiasme des Palestiniens. «L’État de Palestine salue cette étape», qui aurait dû intervenir «il y a longtemps», «après près de cinq années longues et difficiles d’examen préliminaire», a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères. Fatou Bensouda a ouvert une enquête préliminaire en janvier 2015 sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en Israël et dans les territoires palestiniens, dans le sillage de la guerre à Ghaza en 2014. Ce conflit avait fait 2.251 morts chez les Palestiniens, en majorité des civils, et 74 du côté israélien, essentiellement des militaires. Une enquête complète pourrait aboutir à l’inculpation de certaines personnes, mais pas d’États. «Je suis convaincue qu’il existe une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête» sur la situation dans les territoires palestiniens et que «des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l’être en Cisjordanie, notamment à El-Qods-Est, et dans la bande de Ghaza», a déclaré la procureure de la CPI, dans un communiqué. Mme Bensouda a toutefois réclamé à la CP de «se prononcer quant à la portée de la compétence territoriale de la Cour pénale internationale dans la situation en Palestine». Pour Washington, qui n’a pas tardé à se positionner, il est hors de question qu’une telle mesure aboutisse. Donald Trump et son establishment s’y «opposeront fermement, ainsi qu’à toute autre action qui vise Israël de façon injuste». En 2018, John Bolton, alors conseiller en sécurité nationale de la Maison-Blanche, avait menacé de faire arrêter les juges de la Cour pénale internationale s’ils agissaient contre Israël et les États-Unis, qui n’en font pas non plus partie. Toutefois, le conditionnement par la procureure de la Cour pénale internationale «de l’ouverture de cette enquête à un avis de la Cour, à qui elle a demandé de confirmer que le territoire concerné par l’enquête comprend bien la Cisjordanie, y compris El-Qods-Est et la Bande de Ghaza, suscite bien des interrogations, selon des analystes, car une «telle précaution» est «surprenante», étant donné que «la Palestine a été admise sans problème à la CPI, après son admission à l’ONU comme État non membre, et que la question de la juridiction n’a jamais été soulevée pendant les cinq années de l’instruction préliminaire». La messe semble être déjà dite, et la Ligue arabe peut continuer à applaudir les illusions.

M. T.