Tunisie : Habib Jemli affirme que Â«la coalition au pouvoir commence Ã  se dessinerÂ»

Le chef du gouvernement désigné en Tunisie, Habib Jemli, a affirmé que «la coalition au pouvoir commence à se dessiner», notant qu’il existe un «consensus important» entre les quatre partis participant à une réunion, vendredi, au palais de Carthage, à savoir Ennahdha, le Courant Démocrate, Echaab et Tahya Tounes. Lors d’une brève conférence de presse, au terme de la réunion avec les dirigeants des quatre partis, M. Jemli a qualifié la réunion de «point culminant» d’un précédent processus de négociations avec ces partis sur la possibilité de participer au gouvernement.

«J’ai perçu des positions positives des partis présents à la réunion, et une prise de conscience de la nécessité de travailler pour trouver des solutions à la situation économique et sociale», a-t-il ajouté, expliquant que la réunion avec le Quatuor «a abordé le contenu du pacte politique du gouvernement et les principaux axes de son programme».