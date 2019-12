Raid aÃ©rien Ã  lâ€™est de Tripoli : Cinq soldats des forces du GNA tuÃ©s

Cinq soldats des forces du Gouvernement d’union nationale libyen (GNA), soutenu par l’ONU, ont été tués vendredi dans une attaque aérienne des troupes de Khalifa Haftar, alors qu’ils pourchassaient des terroristes de «Daech» à quelque 450 km à l’est de Tripoli, capitale libyenne, ont rapporté les médias.

Les cinq militaires ont été tués par des «frappes aériennes» des troupes de Khalifa Haftar, alors qu’ils «pourchassaient des terroristes de Daech», ont précisé les médias, citant une source de sécurité locale. Les troupes de Haftar mènent, depuis début avril, des attaques autour de Tripoli et ses environs, tentant de s’emparer de la ville. Jusqu’à présent, les combats ont fait des milliers de morts ou de blessés, et plus de 120.000 civils ont été déplacés. La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a déclaré qu’elle regrettait la récente escalade militaire dans le pays, tout en soulignant l’importance de trouver une solution politique à la crise libyenne.