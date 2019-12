Sanctions amÃ©ricaines contre le projet gazier russe Nord Stream 2 : Lâ€™UE et Moscou font bloc contre Washington

Fait rare dans l’histoire contemporaine, l’Europe et la Russie font bloc uni contre les États-Unis. En effet, une nouvelle tempête secoue les relations entre Washington et ses alliés européens.

Cette fois-ci, ce n’est pas la répartition budgétaire au sein des membres de l’Otan qui est mise en cause, mais le projet gazier russe Nord Stream 2, un gazoduc qui alimentera la vieille Europe en Gaz naturel. Les États-Unis ont donc décidé de prendre des sanctions économiques, sur fond d’offensive commerciale. Le Président américain Donald Trump a promulgué, le 19 décembre, la loi imposant des sanctions contre les entreprises associées à la construction du gazoduc russe Nord Stream 2, au cœur d’une bataille économique et géopolitique entre les États-Unis et l’Europe.

En cours de construction et presque achevé, le projet passera sous la mer Baltique en contournant notamment l’Ukraine. D’une capacité de 55 milliards de m3 par an (autant que son frère aîné, Nord Stream 1), il doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l’Europe occidentale via l’Allemagne, principale bénéficiaire du projet. Quelque 18% de la consommation annuelle de gaz naturel de l’UE provient de la Russie via l’Ukraine. Aux yeux de ses défenseurs, la mise en service du pipeline se justifie plus que jamais, car il permet de contourner le territoire ukrainien. Les approvisionnements européens avaient été à plusieurs reprises perturbés dans les années 2000 par des conflits entre Moscou et Kiev, l’Ukraine étant le théâtre d’un conflit meurtrier avec des séparatistes pro-russes. Cet investissement d’une quinzaine de milliards de dollars, financé pour moitié par le géant russe Gazprom et l’autre moitié par cinq sociétés européennes, déplait à Washington qui y voit une véritable menace pour son influence énergétique et pour son économie. Pour Washington, et certains pays européens comme la Pologne, les pays baltes et l’Ukraine, ce projet va accroître la dépendance des Européens du gaz russe, que Moscou pourrait utiliser pour exercer des pressions politiques. Il sacrifie aussi les intérêts de l’allié ukrainien, qui tire des revenus importants du transit du gaz russe vers l’Europe. Pour certains observateurs, au-delà du conflit géopolitique avec la Russie, l’opposition américaine au Nord Stream 2 fait partie d’une offensive commerciale des États-Unis : Washington, grand producteur de gaz, veut accroître ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe.

La décision américaine a suscité de vives réactions chez les parties prenantes du projet.

«Un État avec une dette publique de 22.000 milliards de dollars interdit à des pays solvables de développer leur économie réelle», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dénonçant «l’idéologie américaine (qui) ne supporte pas la concurrence mondiale». Pour Berlin, les mesures américaines «affectent des sociétés allemandes et européennes, et constituent une ingérence dans nos affaires intérieures». «Le gouvernement rejette ces sanctions extraterritoriales», a insisté la porte-parole d’Angela Merkel, Ulrike Demmer, dans une prise de position particulièrement ferme de l’Allemagne. Bruxelles a affiché, de son côté, son opposition en qualifiant l’attitude de la Maison-Blanche d’ingérence. Ces sanctions, qui font partie d’une large loi portant sur le budget de défense américain pour l’année fiscale 2020, comprennent le gel des avoirs et la révocation des visas américains pour les entrepreneurs liés au gazoduc. L’annonce jette le trouble sur l’avenir de ce gigantesque investissement d’une dizaine de milliards d’euros, quasiment terminé et dont l’entrée en service était programmée pour fin 2019 ou, plus probablement, début 2020.

Les États-Unis ont par ailleurs justifié leurs sanctions par leur volonté de soutenir Kiev, en conflit avec la Russie depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et la guerre dans l’est de l’Ukraine. Mais étant donné le protocole d’accord signé vendredi entre les deux protagonistes pour réguler le transit du gaz russe en Ukraine à partir de 2020, les sanctions apparaissent «particulièrement incompréhensibles», a estimé, samedi, Mme Demmer. En effet, Moscou et Kiev ont signé un protocole d’accord sur le transit du gaz russe pour l’Europe via l’Ukraine, au cœur de difficiles négociations depuis des mois, ont annoncé vendredi le groupe russe Gazprom et la présidence ukrainienne. La présidence ukrainienne a confirmé, sur sa page Facebook, que «l’accord final sur le transit du gaz» a été trouvé, ajoutant que ses détails seront dévoilés bientôt.

M. T.