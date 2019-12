Conjoncture : DÃ©fi agricole

«L’agriculture aura une stratégie d’urgence pour assurer une autonomie agricole et aller vers l’exportation ensuite.» Promesse du Président Tebboune dans son discours d’investiture. Restituer ses lettres de noblesse à ce secteur, qui participe à l’économie nationale avec une proportion de 12,3% du PIB, est de bon augure. Un impératif, diront d’autres. Dans les deux cas de figure, le chemin sera parsemé d’écueils. D’abord, le foncier que d’aucuns qualifient de boîte de Pandore. L’assainissement inachevé de ce dossier lourd trouve son explication dans, entre autres, la complexité, au plan juridique notamment, qui caractérise sa gestion et son classement. Côté gouvernement, la question a eu droit à un cortège d’engagements genre «ce problème relève désormais du passé». Or la résolution de l’équation n’est pas rhétorique, mais pratique. Explications d’experts : «L’Etat devrait tant accompagner les exploitants agricoles pour améliorer la productivité que faciliter la réallocation de la terre aux producteurs qui sont en mesure de la valoriser au mieux», note le Pr Ali Daoudi, de l’Ecole nationale d’agronomie. Un fonctionnement «transparent et fluide» de ces marchés des droits sur la terre est, aux yeux de l’universitaire, «susceptible de jouer un rôle central dans le développement agricole, en permettant une réallocation, qu’elle soit définitive ou temporaire, des terres à des producteurs plus efficaces». L’autre écueil a trait aux attentes. Structurellement orientée vers la satisfaction de la demande nationale, en faire un secteur d’exportation prendra du temps et exigera des moyens pour sa mise à niveau technique et organisationnelle. Une sorte de mauvais procès. D’autre part, une sévère crise de l’emploi, comme le mentionne le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, affecte aujourd’hui un secteur agricole en déficit de main-d’œuvre qualifiée et de jeunes salariés à employer dans les nouvelles exploitations patronales et entrepreneuriales qui se développent. La stratégie agricole devra également prendre en compte les handicaps agroclimatiques. La sécheresse et l’aridité constituent une menace constante, même dans les régions humides où la moyenne annuelle des précipitations paraît élevée. L’agriculture subit d’autres contraintes physiques qui grèvent son potentiel naturel et pèsent sur les équilibres écologiques des différentes régions naturelles. Ce n’est pas tout. L’Algérie, prévient le Ciheam, est aujourd’hui fortement dépendante de ses moyens de paiements extérieurs pour assurer ses approvisionnements alimentaires. Si la baisse de ces moyens venait à se poursuivre sur les prochaines années, le risque politique serait grand de voir le pays dans l’incapacité d’assumer sa facture alimentaire. D’autres facteurs exogènes complexifient les solutions envisagées. Le secteur agricole évolue dans un cadre macro-économique et financier fortement contraint, marqué par la dégradation des fondamentaux : balance commerciale négative depuis 2015, taux de couverture des importations par les exportations qui passe de 107% en 2014 à 76% en 2017, et des réserves de change en essoufflement. Entre autres…

Fouad Irnatene