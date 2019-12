PÃ©trole : Le panier de lâ€™Opep sâ€™approche des 68 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a poursuivi sa progression en s’établissant à 67,93 dollars en fin de la semaine, a indiqué l’Organisation sur son site web. L’ORB avait atteint 67,77 dollars mercredi, selon la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l’Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Jeudi, les prix de l’or noir ont terminé en hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s’est établi 66,54 dollars à Londres, en hausse de 0,56% ou 37 cents par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril américain de WTI pour janvier, dont c’est le dernier jour de cotation, a gagné 0,48% ou 29 cents à 61,22 dollars. Cette hausse intervient dans un marché optimiste sur les relations commerciales sino-américaines. Les prix restent aussi soutenus par la baisse des stocks de brut américains, selon le dernier rapport de l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) publié mercredi dernier. Lors de la semaine achevée le 13 décembre, les réserves commerciales de brut aux Etats-Unis ont reculé de 1,1 million de barils. Cette progression des prix reste également le fruit des efforts de l’Opep et ses partenaires. Lors de la septième réunion Opep+ tenue le 6 décembre à Vienne, les pays Opep et non- Opep sont parvenus à un accord pour réduire encore leur production d’au moins 500.000 barils. La réduction globale de la production de l’Organisation et de ses alliés atteindra, ainsi, 1,7 million de barils/jour. Cet ajustement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Une nouvelle réunion de l’Opep+ est programmée pour le 6 mars prochain à Vienne, sachant que l’accord de limitation de la production s’achève le 31 mars 2020. Cette réunion sera précédée par la tenue à Vienne de la 18e réunion du Comité ministériel de suivi de l’accord Opep-Non opep (JMMC). Le JMMC est composé de sept pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l’Opep (Russie et Kazakhstan).