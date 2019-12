Loi de finances pour 2020 : Vecteur Ã©conomique et perspectives de dÃ©veloppement

La Chambre de commerce et d’industrie algéro-française organise, en partenariat avec le cabinet KPMG Algérie, un séminaire portant sur le thème «La loi de finances 2020, vecteur économique et perspectives de développement». Ce séminaire, qui aura lieu le 15 janvier prochain, au Centre international des conférences (CIC) Club-des-Pins, permettra de faire le point sur l’évolution récente du contexte réglementaire dans toutes ses dimensions, notamment au plan économique, et de cerner, par la même occasion, les effets des différentes mesures sur les stratégies fiscales des entreprises.

«La loi de finances pour l’année 2020 s’inscrit dans la continuité des efforts consentis par l’Etat en vue d’atténuer les effets négatifs générés par la diminution des ressources financières sur l’économie nationale ». Dans cette optique, le cadrage du texte prévoit « une série de mesures législatives et fiscales visant à consolider le développement et préserver les équilibres macro-économiques ». Pour permettre aux entreprises de « maîtriser les impacts des dispositions qui en découlent, aussi bien sur leur activité que sur l’environnement économique », le séminaire donnera l’opportunité aux acteurs économiques de « bénéficier de l’expertise des praticiens qui seront présents à l’évènement pour aborder l’évolution récente du contexte réglementaire de cette loi. Dans ce contexte, le ministre des Finances, Mohammed Loukal, avait précisé que le gouvernement avait veillé dans sa démarche à «mettre en place les mesures nécessaires pour faire face à la diminution des ressources par la rationalisation des dépenses publiques, l’optimisation des recettes, la préservation du pouvoir d’achat des citoyens et le maintien du niveau d’investissement garantissant un niveau d’activité favorisant une croissance économique considérable». Aussi, la LF pour 2020 prévoit plusieurs mesures pour encourager l’entreprise et l’investissement en Algérie. Parmi les dispositions législatives introduites à ce niveau, figurent des mesures incitatives fiscales au profit des start-up, à la faveur notamment de la révision du Code des marchés au profit de ces dernières, la création de 4 types de zones industrielles à travers le pays en vue d’abriter ces start-up et le projet de création d’un fonds pour les soutenir. Dans l’objectif d’améliorer le climat des investissements, la loi a abrogé la règle 51/49% pour les secteurs économiques non stratégiques et mis en place des incitations fiscales destinées à stimuler la croissance économique, créer de la richesse et des emplois et de promouvoir des activités économiques dans les différents secteurs. Une dynamique où «l’impôt doit s’imposer comme étant un instrument de régulation de l’économie et élément central de la croissance», a souligné dans ce sens le ministre des Finances. Et c’est dans cet esprit que s’inscrit d’ailleurs l’initiative de réforme du système fiscal national dont la finalité consiste à déployer cette ressource vitale au service de l’économie du pays.

D. Akila