M.â€ˆMiraoui prÃ©sente les CondolÃ©ances du prÃ©sident de la RÃ©publique et du premier ministre par intÃ©rim aux familles des victimes

Le ministre de la Santé et de la Population, Mohamed Miraoui, s’est rendu, hier au CHU Nédir-Mohamed de la ville de Tizi Ouzou, pour s’enquérir de l’état de santé des blessés, victimes de l’accident de la circulation, survenu dans la nuit de samedi à dimanche dernier sur la RN 12 à hauteur d’Oued Falli, banlieue ouest du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou. Le ministre a été accompagné par le wali M. Mahmoud Djamaa, le directeur de la santé, le DG du CHU Nédir-Mohamed et les autorités locales. Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué qu’il est venu à Tizi Ouzou pour s’assurer que tous les soins nécessaires sont prodigues aux blessés. «Ce drame qui a endeuillé des familles est suivi de près par le président de la République et le Premier ministre qui m’ont dépêché à Tizi Ouzou pour les représenter et leur présenter un rapport de situation», a-t-il indiqué. Il a tenu également à présenter les condoléances du président de la République et du Premier ministre par intérim aux familles des cinq personnes décédées, lors de ce grave accident. Le ministre a par ailleurs fait savoir que seulement cinq des 35 blessés enregistrés lors de cette tragédie ont été gardés en observation au CHU, où ils bénéficient d’une bonne prise en charge.

Bel. Adrar