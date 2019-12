Mascara : Un vendeur illicite de boissons alcoolisÃ©es arrÃªtÃ©

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention relevant du service de wilaya de police judiciaire à la sûreté de wilaya de Mascara ont réussi, en coordination avec les services des Douanes, à arrêter un individu âgé de 37 ans, avec la saisie d’une quantité importante de boissons alcoolisées, à savoir 1.056 unités. L’opération a eu lieu au niveau d’un barrage combiné dressé par la Brigade de Recherche et d’Intervention avec les services des Douanes, au niveau de l’entrée de la ville de Mascara menant vers El-Baâtiche.

L’attention des forces de l’ordre a été attirée par un véhicule qui s’approchait du barrage à une vitesse excessive. Un signal de halte lui a alors été adressé, or il a refusé d’obtempérer en faisant une manœuvre dangereuse pour prendre la fuite. Après avoir usé des moyens légaux, le véhicule a été arrêté. Le conducteur se trouvait en état d’ébriété. À l’intérieur du véhicule, une quantité de 1056 unités de boissons alcoolisées a été découverte. Le suspect a alors été conduit au siège de la brigade, où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.



3 quintaux de viande avariée saisis à Tighennif



Dans le cadre de leurs missions de lutte contre le commerce anarchique, la protection de la santé du consommateur, les éléments de la Brigade de police d’urbanisme et de protection de l’environnement, relevant de la sûreté de daïra de Tighennif à Mascara, sont parvenus à saisir une importante quantité de viande blanche avariée impropre à la consommation, et ce lors de patrouilles de sécurité effectuées par les éléments de la brigade, à travers les rues de la ville de Tighennif. L’attention des policiers a été attirée par un véhicule stationné au niveau de la rue Émir- Abdelkader, chargé d’une quantité de viande blanche représentant au total 3 quintaux, ainsi qu’une autres quantité d’entrailles pesant 47,9 kg, dans des sachets en plastique. Il s’est avéré, lors du contrôle, l’absence de conditions d’hygiène et le défaut de permis d’abattage, ainsi que le transport de ces viandes dans un véhicule non aménagé.

La collaboration avec les services compétents a permis d’établir que les viandes saisies étaient impropres à la consommation. Les mesures légales ont alors été prises et les dites viandes ont été détruites, avec l’instruction d’une procédure judiciaire à l’encontre du contrevenant.

A. Ghomchi