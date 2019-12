Constantine : Saisie de 6.000 comprimÃ©s dâ€™ecstasy

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), dépendant de la sûreté de wilaya de Constantine, sont parvenus, en fin de semaine, à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants composé de 5 personnes, âgées de 26 à 40 ans et activant sur le territoire de deux wilayas de l’Est, et à saisir une quantité estimée à 6.000 comprimés d’ecstasy, ainsi que quatre véhicules utilisés par ces derniers, a indiqué la cellule de communication et des relations extérieures. Agissant sur la base de renseignements, les policiers ont opéré, à plusieurs endroits, dont la nouvelle ville Ali-Mendjeli, où la drogue a été découverte à bord d’une voiture de tourisme, ainsi qu’au chef-lieu de Constantine, et dans la wilaya voisine dont sont issus les membres du réseau, au niveau de laquelle a été saisie un autre véhicule utilisé aux mêmes fins. L’interrogatoire des suspects a permis de remonter jusqu’au fournisseur principal, lequel se trouve dans un pays européen. À l’issue des procédures judiciaires, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, pour importation, transport et vente de stupéfiants, dans le cadre d’une bande organisée.

I. B.