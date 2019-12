NaÃ¢ma : Saisie de 75 kg de kif traitÃ©

Une quantité de 75 kg de kif traité a été saisie dans la commune de Kasdir (Naâma), et deux narcotrafiquants ont été arrêtés par une patrouille des services des douanes de Mechria, en collaboration avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris vendredi auprès de l’inspection des Douanes de la wilaya.

Cette opération a été menée jeudi suite à l’arrestation des deux individus à bord d’un véhicule au niveau d’un barrage dressé sur la RN 22, près du village Abdelmoulla, dans la commune de Kasdir. La fouille du véhicule a permis la découverte, dans un premier temps, de 500 grammes de kif. Après exploitation des informations fournies par les deux mis en cause, les douaniers se sont rendus dans une zone près de la bande frontalière pour découvrir une quantité de 74,5 kg de kif, emballée dans plusieurs colis et dissimulée sous un amas de pierres. Une somme de 800.000 DA a été également découverte sur les lieux.

Les deux narcotrafiquants ont été déférés devant la justice, a-t-on ajouté à l'inspection des Douanes de la wilaya.