Taxi Classique ou clandestin : Deux options qui se ressemblent

Le problème de transport s’est toujours posé, notamment dans certains quartiers qui ont connu une explosion démographique, suite aux grandes opérations de relogement et l’émergence de nouvelles cités qui ont accentué une demande en la matière difficile à satisfaire.

Se déplacer en Algérie n’est pas chose aisée, quand on n’a pas la chance d’habiter dans une région dotée d’une voie ferrée, de tramway, de métro ou même de téléphérique. Ces moyens de transport collectifs sont une véritable bénédiction, pense à l’unanimité tout le monde, y compris ceux qui n’ont pas eu cette chance et se rabattent, aujourd’hui — nécessité oblige —, sur des modes moins sûrs, moins sécurisés et plus chers. Bref, ce qui est à portée de main, c'est-à-dire le taxi non «homologué» ou tout simplement le taxi entre les deux : compteur en apparence et fraudeur en réalité.

Le manque d’options pour se mouvoir pousse beaucoup, en fait, à recourir à la méthode facile pour gagner du temps et vaquer à leurs préoccupations quotidiennes, d’autant que des files indiennes de taxis clandestins et classiques proposent, tous les jours, des services à la «carte», à des passants, désemparés, après plusieurs tentatives toutes vouées à l’échec de monter dans le bus, bondé de monde qui démarre en trombe, sans marquer l’arrêt. Les tergiversations ne sont pas recommandées, sous peine de baisser les armes et solliciter ces «sauveurs» qui tombent à pic pour déposer le voyageur à destination. L’offre de ces taxis, avec leur formule spécifique «taxi, taxi» pour s’annoncer, tombe rarement dans l’oreille d’un sourd quand on est pressé de rejoindre le boulot, l’université ou tout simplement pour ne pas rater un rendez-vous important.

Le taxi informel ou semi-informel attire, avec des destinations pêle-mêle, s’imposant ainsi comme l’ultime solution à des déboires, renouvelés au quotidien.

Ce n’est pas un choix, mais une nécessité que de favoriser ce mode pour les déplacements avec le taxi compteur qui boude trop souvent le client. C’est une réalité, ces transporteurs sont disponibles, contrairement aux taxis classiques qui vont jusqu’à dresser des barrières et imposer les destinations ; ils sont plutôt flexibles, sur le plan des itinéraires, ne refusant point les propositions, l’essentiel étant de «gagner» une course.

Ces derniers se sont imposés, de nos jours, et se sont faits accepter par la population dans tous les quartiers, même s’ils travaillent au noir. Aujourd’hui, même avec l’entrée en lice de nombreuses applications de VTC (voitures de transport avec chauffeurs) activant sur le marché, à l’instar de YASSIR, TEM TEM, ATLAA, LAHAQNI et bien d’autres, le taxi informel a encore de beaux jours devant lui, avec les disparités en termes de dessertes des quartiers et en moyens de transport en commun.

Le client, tout comme le chauffeur trouvent leur compte, dans ce genre de transaction.

Samia D.