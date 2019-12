Elle va servir Ã  la crÃ©ation de trois bibliothÃ¨ques : lâ€™opÃ©ration Â«Un livre Ã  la place dâ€™un billetÂ» revient cette annÃ©e

Après une expérience-pilote lancée en décembre 2017, le Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula lance la deuxième opération baptisée «Un livre à la place d’un billet» destinée à encourager la lecture à travers la création de bibliothèques pour enfants. La nouveauté de cette année, l’opération va servir à la création deux trois, au minimum deux bibliothèque au lieu d’une seule, a-t-on appris de Mourad Senouci, directeur du TRO d’Oran, dans une déclaration à notre journal. «En 2017, l’opération a duré 4 jours, ce qui nous a permis de collecter 3.000 livres qui ont servi à la création d’une bibliothèque à l’hôpital pédiatrique de Canastel. Pour cette année, la direction du TRO a décidé de mener cette opération pendant une dizaine de jours et donc nous allons pourvoir collecter, sans grandes difficultés, 6.000 à 8.000 livres. Ainsi, au lieu d’une seule bibliothèque nous allons ouvrir deux ou trois. Une dans la commune de Gdyel, une autre à Hassi Mefssoukh et une troisième à Ras El Aïn relevant du secteur urbain Sidi El Houari. Il faut savoir que toutes les opérations que nous réalisons dans le cadre de cette initiative, nous le faisons avec le soutien des associations locales» a indiqué notre interlocuteur.

L’opération baptisée «l’accès au théâtre avec des livres au lieu de la billetterie» lancée par la direction du théâtre régional d’Oran, il y a deux ans de cela, au profit de l’hôpital de l’établissement hospitalier specialisé de Canastel, a connu un franc succès. Selon, Mourad Senouci, son impact est pluridimensionnel «tout d’abord, l’opération nous a permis de collecter 3.000 livres au profit d’un établissement sanitaire pédiatrique. Les enfants hospitalisés à EHS de Canastel ont leur bibliothèque maintenant. L’idée est devenue une réalité. En même temps nous avons, à la fois, apporté le théâtre aux livres et valorisé l’acte d’achat d’un livre. Nous sommes tentés de reproduire cette opération comme d’autres d’ailleurs. Les idées sont supérieures au temps qui nous est imparti pour les mettre en œuvre» dit-il. L’opération «accès au théâtre avec des livres au lieu de la billetterie » a suscité un engouement populaire dés son lancement en 2017. Après quatre jours de programmation spéciale pour enfants au théâtre Abdelkader Alloula, pas moins de 3.000 livres ont été collectés et déposés le 22 janvier 2018 à l’hôpital pédiatrique de Canastel. Les deux tiers ont été collectés dans le cadre de l’opération «un livre à la place d’un ticket », tandis que le tiers restant est constitué des dons du public. La bibliothèque qui a été installée au niveau de l’institution hospitalière compte dans ses rayonnages une collection de livres très riche, ouvrages parascolaires, des ouvrages scientifiques des contes, des manuels scolaires, des dictionnaires pédagogiques pour enfants, livrets de dessins…,ect. Selon le même responsables, certains donateurs ont même offert aux enfants des jouets, des jeux et des fournitures scolaires (crayons de couleurs, peintures, puzzles etc. Pour ce qui est du programme des vacances, il est exclusivement dédié aux enfants à l’instar de l’année dernière «La programmation comprend, dans sa totalité, nos productions. Notre travail pendant les trois années passées, nous a permis de s’autosuffire en matière de programmation» a indiqué Mourad Senouci. A savoir, par ailleurs, que le public-enfants du théâtre Abdelkader Alloula ne se limite plus aux habitants d’Oran. Beaucoup d’enfants accompagnés de leurs familles viennent, pendant les vacances, des wilayas limitrophes en particulier Mostaganem et Tlemcen.

Amel Saher