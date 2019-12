Rencontre avec lâ€™auteur : Â«Un clin dâ€™Å“il Ã  la misÃ¨re de la bourgeoisieÂ»

Rencontré en marge de sa séance de vente-dédicace que l’auteur du roman Un homme dans la cinquantaine, Hamid Abdelkader d’une grande sympathie, a répondu à nos questions.



Pourquoi avoir choisi ce titre et non un autre ?

Parce que ce sont les confessions d’un homme qui a cinquante ans. Il retrace sa propre vie et son existence dans le quartier où il a vécu pendant 50 ans. C’est un arrondissement dans banlieue d’Alger. Alors il retrace l’histoire de ce quartier et l’histoire de l’Algérie depuis les vandales en passant par l’ère des Ottomans jusqu’à la colonisation. C’est une façon de relire l’histoire à travers sa mémoire et ses lectures personnelles. C'est un roman dont l’histoire se déroule pendant 18h, lors d’une traversée vers Marseille et durant ces 18 heures il revit des fragments de sa vie. C’est une écriture qui se repose sur le flash-back, sur la mémoire pour retrouver sa vie de jeunesse sa vie d’enfance.



Les personnages du roman, sont-ils des personnages réels ou bien c’est le fruit de votre imagination ?

Il existe une citation de Naguib Mahfoud sur le personnage Kamel Abdeldjouad de sa trilogie où il disait «Kamel Abdeldjouad c’est moi !», je dis la même chose, ce personnage Ibrahim de mon roman, c’est moi mais pas dans les détails.

C’est vrai, il y a des fragments de ma vie mais pas dans les détails. Je suis un romancier et j’ai eu recours à mon imagination, j’invente des personnages, des situations… je ne serais pas romancier si je ne faisais pas appel à mon imagination !



Votre roman est paru, cette année, à l’occasion de la 24e édition du SILA, à l'occasion du SILA, selon vous, quel impact a eu le livre sur la société

Non, ce n’est pas sur la société, mais sur les gens de 50 ans. J’ai choisi un titre où les gens peuvent se reconnaître, peut-être que ma génération va se reconnaitre dans ce livre ! parce que c'est aussi un roman de toute une génération qui est né en 67 et qui a vécu les années 70 et les année 80, donc je redessine cette époque, cette vie, comment était pendant toutes ces années qui étaient très importante dans l’histoire de l’Algérie. Je raconte les transformations que la société a subi pendant les années 70-82. Donc je suis dans ce roman en tant qu’observateur de la société pendant toutes ces trois décennies. Je cite par exemple —j’habite dans un quartier où un très grand poète Jean Senac y est enterré—. Je me souviens, quand on était enfants, nous savions qu’un très grand poète était enterré au cimetière chrétien de Guyotville et on nous empêchait d’approcher sa tombe parce que c’était un chrétien… ça m’a marqué. Alors je retrace toute sa vie, comment il est né à Béni-Saf, comment il a vécu, alors qu’il était le colon misérable proche des Algériens, a fait la Révolution et était membre du FLN. J’ai raconté aussi, comment il a été marginalisé à partir de 65, comment il est devenu "un poète indésirable" et comment il est décédé.



Justement, quelles sont les raisons qui vous ont incité à faire ce roman ?

J’ai écrit dans mon parcours, quatre romans à travers lesquels je retrace, un peu la misère de la bourgeoisie algérienne. Je vous cite, par exemple mon roman que j’ai écrit en 2013 que j’ai nommé Les épices de la ville, où je narre l’histoire d’une femme bourgeoise. Vous savez, dans notre société nous avons marginalisé la bourgeoisie, même sur le plan politique on a pris des positions contre la bourgeoisie, on pensait que c’est une classe sociale qui a vécu avec la France alors que c’est faux.

La bourgeoisie algérienne a fait partie de la révolution algérienne mais dans les années 70 on a fait un choix un peu populaire et populiste et on s’est penché sur les masses pauvres et ont a marginalisé cette classe qui a joué un rôle très important dans notre histoire. Donc ce roman est un clin-d’œil à la misère de la bourgeoisie algérienne et aux gens qui ont vécu d’une manière, je dirai bourgeoise, qui étaient très attachés à la culture, au cinéma et à la littérature et comment elle s’est retrouvée en marge de la société.

Entretien réalisé par : S. O.