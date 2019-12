Vente-dÃ©dicace Ã  la librairie du Tiers-Monde : Hamid Abdelkader au rendez-vous avec ses lecteurs

C’est avec beaucoup de plaisir, que le journaliste et écrivain Hamid Abdelkader s’est prêté à une séance de vente-dédicaces de son dernier ouvrage, jeudi dernier, lors d’une belle rencontre, au niveau de la librairie du Tiers Monde, réunissant lecteurs, amis et collègues, dans une bonne ambiance.

Baptisé Radjoul Fi el Khamssin (un Homme dans la cinquantaine), ce roman,écrit dans en langue arabe, paru aux éditions El Barzakh à l’occasion de la 24e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA 2019).Le romancier a présenté son ouvrage sous forme de roman, traduisant la tragédie de l’individu au milieu de choix collectifs qui ne correspondent pas nécessairement à ses rêves et ses aspirations, provoquant ainsi une nostalgie de son passé. L’histoire se déroule lors d’une traversée qui restitue pendant 18 heures, le temps du voyage du port d’Alger à Marseille à bord du navire Tarek Ben Ziad.

Hamid Abdelkader est né à Alger en 1967. Il a étudié les sciences politiques et les relations internationales à l’université d’Alger et a rejoint la presse en 1990. Ses œuvres narratives s’inscrivent dans la tendance du réalisme symbolique, en surveillant les transformations les plus importantes que la société algérienne a connues au cours des dernières décennies. Il a publié plusieurs ouvrages en arabe et en français, dont quatre romans El Inzilaq (Glissade) (1999). Miroirs de la peur (2007). Tawabil El Madina (les épices de la ville) (2013). Et un recueil de contes baptisé Les contes du café mélancolique triste .

Sihem Oubraham