Patrimoine, Inscription de la culture du palmier-dattier Ã  lâ€™Unesco sansâ€¦ lâ€™AlgÃ©rie ! : Un acte inconsidÃ©rÃ© envers notre pays

Alors, comme ça, on apprend, par le biais de quelques médias nationaux, que la culture du palmier-dattier, l’emblème du Sahara algérien plus que partout ailleurs dans le monde — arabo-musulman en l’occurrence —, a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à l’Unesco.

On apprend, par la même, que «cette inscription a été rendue possible après que quatorze pays arabo-musulmans dont cinq africains (Egypte, Mauritanie, Maroc, Tunisie et Soudan) aient soumis un dossier de candidature multinationale incluant des pays arabes tels que l’Arabie saoudite, la Jordanie, les Emirats arabes unis ou la Palestine».

Voici pour l’information. Reste maintenant à savoir pourquoi notre pays, l’un des premiers concernés par cette inscription, ne serait-ce parce que c’est un des plus grands producteurs de dattes au monde, avec notamment sa fameuse «Deglet Nour» (doigt de lumière) et la datte blanche, ainsi que les dérivés de ce fruit — miel, confiture, vinaigre et farine— notre pays, donc, ne figure pas parmi ceux ayant soumis ce dossier d’inscription à l’Unesco.

Eh oui, retenez-bien que notre pays ne fait malheureusement pas partie de ceux ayant soumis le dossier d’inscription de la culture du palmier-dattier à l’Unesco… Alors que de toute évidence l’Algérie, plus que concernée par le nombre et l’étendue de ses palmeraies —sans doute plus importants que ceux de bon nombre d’autres pays arabo-musulmans réunis— lesquelles palmeraies, en tout cas, ont fait extasier plus d’un parmi les voyageurs du monde entier, ne serait-ce au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles derniers, l’Algérie, disions-nous, aurait pu, voire aurait dû, en toute logique, être le pays tout indiqué pour piloter ce dossier, que ce soit de façon multinationale ou même à titre individuel.

Car il faut bien comprendre que, dans un cas ou dans l’autre, elle est tout à fait dans son rôle (lire encadré sur la palmeraie de Tolga (Biskra), qui, par extrapolation, possède l’une des plus belles, sinon la plus belle palmeraie au monde).

Tout cela d’autant que, tenez-vous bien, l’Unesco ne s’est pourtant pas privée de s’exprimer, comme par ironie envers notre pays —en tout cas le plus grand à l’échelle arabo-africaine, en ces termes : «Les peuples des États soumissionnaires sont liés au palmier dattier depuis des siècles étant donné qu’il les a aidés à construire leur civilisation», ont assuré les quatorze pays ayant présenté cette candidature», cités par la même source. Et, un peu plus loin dans le dit communiqué : «la relation historique que la région entretient avec l’élément a donné naissance à un riche patrimoine culturel rassemblant les pratiques, les connaissances et les savoir-faire encore employés aujourd’hui».

A bien relire le passage ci-dessus, c’est à croire que l’Algérie, 2e berceau de l’humanité dans le monde, ne fait pas partie de la région concernée ou pire, fait partie d’un… autre continent. Or, qui mieux que notre pays peut se prévaloir de son étendue géographique, —qui confine à la sous-continentalité africaine— et, par la même, s’enorgueillir de cette relation fusionnelle entre le palmier-dattier et les habitants des contrées sahariennes, lesquelles non seulement le cultivent, en tirent des couffins, des cordes, des meubles, etc., mais le traitent avec tant de délicatesse qu’ils en ont fait depuis belle lurette, sans contredit, «le plus humain des arbres».

Ceci juste pour reprendre le passage ci-dessus de l’Unesco qui dit que «cet arbre a aidé les peuples à surmonter les difficultés propres à un environnement désertique». Bref, nous venons, à s’y méprendre, d’assister, là, à un acte inconsidéré envers l’Algérie et ce, tant de la part des pays soumissionnaires que de l’Unesco.

A moins que ce soient nos représentants qui ont fait défaut au sein du groupe ayant soumis le dossier à l’Unesco, auquel cas ce serait encore plus grave… Et là, seul l’avenir nous dira ce qu’il en est vraiment de ce scandale qui ne dit pas son nom.

Kamel Bouslama