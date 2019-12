Egypte : FC Pyramids : Lâ€™entraÃ®neur Desabre limogÃ©

Le FC Pyramids, club de première division du championnat de football d'Egypte, a limogé son entraîneur français Sebastien Desabre, a rapporté la presse locale, citant un communiqué des dirigeants du club.

Desabre a fait les frais des mauvais résultats de Pyramids, 7e au classement du championnat et qui reste sur 3 matchs sans victoire. Après un nul 2-2 devant Aswan, le club a enchaîné deux défaites 0-2 et 2-3, respectivement contre Zamalek et El Gouna. Arrivé au club il y a tout juste 5 mois, l'ancien sélectionneur de l'Ouganda avait affiché un bon bilan en Coupe de la Confédération de la CAF, avec deux victoires en 2 matchs pour les débuts du club. Il quitte les Pyramids avec 12 succès, deux revers et 4 matchs nuls.

La formation égyptienne a éliminé le CR Belouizdzd en 16es de finale de la Coupe de la Confédération (aller : 1-1, retour : 0-1).