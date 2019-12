Handball CAN-2020 (prÃ©paration) : La sÃ©lection algÃ©rienne bat GKS Zukowo 35-23

La sélection algérienne de handball (messieurs), s'est imposée hier soir face au club polonais de GKS Zukowo (Division 2) 35 à 23 (mi-temps : 19-9), en match amical préparatoire en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020 prévue en Tunisie (16-26 janvier).

Il s'agit du deuxième test pour les joueurs du sélectionneur français Alain Portes, après celui remporté mardi face à la formation de Gdansk (Div.1) 26-20.

Le Sept national disputera un troisième match de préparation face à la sélection polonaise (B), dans le cadre de ce stage entamé le 12 décembre en Pologne, et qui s'étalera jusqu'au 23 du même mois, en présence de 18 joueurs, tous évoluant en championnat national.

Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal, il s'agit du Maroc, du Congo, et de la Zambie.

Seize (16) pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l'unique billet qualificatif pour les jeux Olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021.

La dernière participation algérienne aux jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).