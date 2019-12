Dans la lucarne : Tous pour un cinquiÃ¨me joueur

Le football national au niveau de sa première division et même dans son deuxième palier connaît une certaine effervescence et ce depuis qu’on a parlé de l’application du nouveau système de compétition dès la saison prochaine. C’est vrai qu’il y aura beaucoup à dire, surtout qu’il n’y aura qu’une seule division professionnelle. Les clubs sont en train de faire des réunions à n’en pas finir avec la Ligue du football professionnel du président Medouar. A priori, tout le monde est en train de trouver son compte. Après que les pouvoirs publics aient accepté de dégoter nos clubs d’entreprises publiques qui les prendraient en charge sur le plan financier, ils sont plus calmes, mais… Ce qui serait une aubaine inouïe pour eux. Actuellement, la plupart d’entre eux sont en butte à des problèmes pour le moins insurmontables du fait que les joueurs ne sont pas payés depuis plusieurs mois, certains, depuis l’intersaison. Ce qui constitue une entorse à la réglementation assez grave. Certes, la loi sur le football professionnel est «tatillonne» et notamment celle qui concerne les SSPA, mais il faudra remettre en cause la réglementation en vigueur qui ferait passer nos clubs d’entreprises économiques à des sociétés sportives. Ce n’est pas encore le cas. Toujours est-il, nos clubs par le biais de leurs présidents sont en train de tout faire pour faire passer le nombre de joueurs à recruter durant la phase du mercato hivernal de 3 à 5. Une demande qui a été faite lors de la dernière réunion ayant opposé les responsables des clubs, le président de la LFP et celui de la CRL (commission des résolutions des litiges). Ils ont plaidé leur cause et ont eu gain de cause, du moins de la part de la LFP du président Medouar. Certes, il se trouve qu’il y a une contradiction flagrante, puisque tous les clubs de l’élite ou presque sont en butte à des problèmes financiers intenables. En dépit de cela, ils veulent recruter alors que les joueurs qui composent leurs différents effectifs ne sont pas encore payés. Il y a apparemment mal donne quelque part. Il y a même «anguille sous roche». Il faudra attendre à ce que la proposition soit soumise au Bureau Fédéral de la FAF qui prendra en dernier ressort la décision finale. Les présidents de clubs ont certainement une idée derrière la tête en agissant ainsi. Toujours est-il, ils demandent toujours beaucoup d’argent qui vont servir à payer seulement les joueurs. Ce qui est économiquement inadmissible. C’est ce qui a obligé Zetchi à réagir afin de demander aux clubs d’envisager l’application rigoureuse du plafonnement des salaires. Ce qui reste une option inévitable du fait que la «crise financière» est vraiment une réalité quotidienne pour nos clubs.

Hamid Gharbi