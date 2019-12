CR Belouizdad 1 - MC Oran 1 : Les Hamraoua tiennent tÃªte au leader

Le Chabab a entamé cette partie tout feu tout flamme. En mettant d’emblée la pression sur le camp adverse, les camarades de Saayoud ont réussi à se créer rapidement de belles opportunités de scorer. 3’, Djerrar parvient à trouver la faille et à tromper la vigilance du portier Mâazouzi. D’une belle tête plongeante au second poteau, il donne l’avantage aux locaux. Pris de vitesse, les poulains de Cherif El Ouazani ne vont pas tarder à se ressaisir. En prenant l’initiative du jeu à leur compte, ils ont mis le portier Kheiri et sa défense à rudes épreuves. 11’, Chaoutti s’infiltre dans la défense du CRB, sans vraiment être gêné. Sa balle est passée, cependant au-dessus de la transversale. 13, Motrani réalise l’essentiel en prenant le dessus sur le dernier défenseur, en l’occurrence Bouchar. Il rate par contre son lobe sur le gardien. 20’, Hamide réalise un joli travail individuel sur le flanc droit, avant de servir idéalement Motrani au point de penalty. Ce dernier rate lamentablement son tir. 29’, le tir à ras de terre de Guerti est repoussé par le poteau gauche de Kheïri. 33, Chaouti ne parvient pas à trouver la lucarne opposée. Il a trop ouvert son pied au moment du tir. 38’, le coup franc de Guerti est bien bloqué par le portier. Dans les cinq dernières minutes de ce premier half, le CRB, qui subit le jeu, réagit. 41’, le tir à bout portant de Tabti, dans la surface, est repoussé en corner par Mâazouzi. 44’, le heading de Gasmi n’est pas cadré. De retour des vestiaires, les protégés du coach Amrani ont repris les choses en main. 49’, le tir de Bousliou est écarté de la main par l’international ivoirien Vivian. L’arbitre de la rencontre Abid Charef n’hésite pas à désigner le point de penalty et d’expulser par la même le défenseur central du Mouloudia d’Oran. Sayoud exécute la sentence et prend à contre-pied le gardien. La balle est toutefois repoussée par le poteau droit de Mâazouzi. 75’, le tir du milieu offensif Aibour passe tout près du cadre. Il manque ainsi l’occasion de sécuriser le score pour son équipe. Avec l’infériorité numérique, les Hamraouas ont eu beaucoup de difficultés à sortir le cuir de leur zone et de construire des phases offensives. Ils ont surtout opéré par des contres et tenter d’exploiter les balles arrêtées pour essayer de revenir à la marque. 79’, le coup franc de Frifère ne présente aucun danger pour Kheïri. De son côté le CRB n’a pas su profiter de sa supériorité numérique pour sceller le sort de la rencontre. Les coéquipiers de Sayoud ont surtout géré leur avantage. 85’, Abid Charef accorde un penalty suite à une faute de Khali sur Frifère dans la surface. Mansouri exécute la sentence et remet les pendules à l’heure. Un nul équitable dans l’ensemble. En attendant, le Chabab, qui n’a pas montré grand chose, hypothèque ainsi ses chances de finir champion d’hiver.

Rédha M.